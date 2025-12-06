Aliança Catalana modificará sus estatutos para vetar concurrir al Congreso tras admitir Orriols que fue un "error" no blindarlo antes

Aliança Catalana prepara una reforma de los estatutos del partido para impedir que el partido pueda presentarse a unas elecciones generales y optar a un escaño en el Congreso, algo que ahora mismo está previsto en su hoja de ruta. La líder de extrema derecha independentista,+ Sílvia Orriols, considera que su formación "no es española" y que, por tanto, no debe participar en las instituciones estatales, como ha venido diciendo en los últimos meses. El cambio se abordará en el próximo congreso del partido, previsto para 2026, tras admitir en una entrevista en RNE que fue "un error" no incluir esta prohibición desde el inicio.

La dirigente ha aprovechado para cargar contra Junts y Esquerra en un momento en que las encuestas le otorgan una subida que la sitúa como cuarta fuerza, pisándole los talones a ambas formaciones. Orriols atribuye el auge de Aliança en los sondeos a su presencia en el Parlament y a un voto de "castigo" contra la "partidocracia" y contra las formaciones que "vendieron un 'procés' fallido". Afirma que su discurso conecta con "el día a día" de la gente, incluidos votantes no independentistas. Con solo dos diputadas, sostiene que su formación ya condiciona "el discurso" del resto de grupos y se declara convencida de que "les plagiarán". "Ya nos va bien porque indicará que el país se dirige hacia el modelo que defendemos", ha apostillado, consciente que el escenario de la política de pactos, pese a la crecida en la demoscopia, será complicado.

Críticas a Junts y a ERC

La alcaldesa de Ripoll ha acusado a Junts de mantener un "cordón sanitario absurdo" [también lo imponen PSC, ERC, Comuns y CUP] contra Aliança que creen que deben eliminar "como primera medida" para recuperarse electoralmente y desliza que lo que deben hacer es imponérselo al PSOE. A su juicio, la formación posconvergente está "fragmentada" y en "descomposición", atrapada en una pugna ideológica entre sectores que, según dice, dudan entre mantener un perfil de izquierdas o aproximarse al discurso ultra de Aliança.

También ha ridiculizado la negociación de Junts y ERC con el PSOE: "Es un circo, es increíble que aún confíen en que Sánchez cumpla acuerdos". Por eso, insiste en que la financiación singular que se está negociando en Madrid y que los socialistas han pactado con los republicanos es "humo" y no irá a ninguna parte. Además, en referencia a las declaraciones de Oriol Junqueras que insinúa que es un "instrumento" del CNI" responde que no tienen "nada que ver" con el servicio de inteligencia.

Su ofensiva se extiende también a los líderes del 'procés'. Orriols insta a Carles Puigdemont y Junqueras a "dimitir" de la primera línea política y asegura que ambos "deben tomar conciencia de su papel" en los últimos años, por lo que considera que deben dar un paso atrás, aunque evita pronunciarse sobre el dictamen europeo favorable a la amnistía o sobre un eventual retorno del expresident. Sobre el hecho de que su partido priorice en el Parlament, como explicó EL PERIÓDICO, la agenda antiinmigración a la independentista, sin propuestas soberanistas, se justifica alegando que "no tiene sentido" presentar iniciativas sin mayoría en la Cámara catalana.

Las elecciones municipales

Aliança está ya preparando la próxima cita electoral, que serán los comicios municipales. La líder de Aliança defiende que el partido no debe hacer "ningún pacto" ni en el Parlament ni en los ayuntamientos con lo que denomina "formaciones españolistas", en alusión también al PSC. Su apuesta pasa por gobernar "convenciendo" al electorado para obtener un apoyo "masivo" y asegura que el PSC debe tener miedo de su partido también en el cordón metropolitano, aunque descarta presentar candidatura en muchos de los bastiones socialistas como Santa Coloma de Gramenet o Sant Adrià del Besòs. Todavía están estudiando si lo hacen en Badalona o l'Hospitalet de Llobregat.

Orriols ha avanzado que Aliança ya ha escogido a su candidato a la alcaldía de Barcelona para las municipales de 2027: "un barcelonés" con el que aspiran a "hacer daño al área metropolitana". La presentación oficial será el próximo 23 de abril, el dia de Sant Jordi. La formación no planea desplegar candidaturas por todo el territorio debido a limitaciones económicas y se concentrará en municipios donde estima tener más opciones. Además, descarta que Aliança construya una política de alianzas y se reivindica como única vía hacia una "restitución unilateral" del "Estado catalán".

Defiende deportaciones financiadas

Dentro de su agenda antiinmigración, reclama deportaciones financiadas por acuerdos con terceros países porque, afirma, "saldrá más barato que tenerlos aquí". "Pagar para librarnos de las problemáticas que nos generan saldrá más a cuenta", explica Orriols, que atribuye a la inmigración el encarecimiento de la vivienda y pide una "moratoria" que impida nuevas llegadas. "El Estado no debe ser intervencionista, debe respetar el derecho a la propiedad privada", añade sobre la emergencia habitacional del momento, para lo que solo propone echar a los inmigrantes como solución.

También defiende que sus discursos no fomentan el odio, pese a que en el Parlament ya se están estudiando posibles sanciones por haber declarado en el pleno que es un "error" que una diputada, en referencia a una en concreto de ERC, pueda llevar velo en el hemiciclo, entre otras cuestiones por las que está bajo la lupa. "Tenemos derecho a decir la nuestra, otra cosa es que afecte personalmente", argumenta la líder de extrema derecha. Al Govern recrimina que quiera "monitorizar" los discursos de odio en las redes, como anunció recientemente, y lo atribuye a una "dictadura de la izquierda". Eso sí, celebra que la conselleria de Interior obligue a los Mossos d'Esquadra a publicar el origen de los detenidos a partir de enero, pero ya adelanta que se van a "pervertir" los datos.

Una de las polémicas que ha sobrevolado Aliança en los últimos días es su apuesta por abolir el sistema de jubilación. Orriols califica el sistema público de pensiones de "estafa piramidal" y propone que el Estado elimine las cotizaciones de las nóminas para que los ciudadanos gestionen individualmente su jubilación mediante ahorro o inversión, parecido al modelo estadounidense. En administración pública, reivindica eliminar plazas de funcionarios que se jubilen y no reponerlas, un modelo que asegura haber aplicado en Ripoll "para reducir la sobredimensión".