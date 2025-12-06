Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frente el Congreso

Manifestantes se concentran frente al Congreso para denunciar la "corrupción" del Gobierno

Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'

Manifestantes durante una manifestación contra el régimen del 78, frente al Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Frente Obrero bajo el lema 'Haz que caigan' para protestar contra la corrupción y el régimen del 78 en el Día de la Constitución. Carlos Luján / Europa Press 06/12/2025. Carlos Luján / Europa Press;Manifestación organizada por el Frente Obrero en contra de la Constitución del 78;

Manifestantes durante una manifestación contra el régimen del 78, frente al Congreso de los Diputados, a 6 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La concentración ha sido convocada por el Frente Obrero bajo el lema 'Haz que caigan' para protestar contra la corrupción y el régimen del 78 en el Día de la Constitución. Carlos Luján / Europa Press 06/12/2025. Carlos Luján / Europa Press;Manifestación organizada por el Frente Obrero en contra de la Constitución del 78; / Carlos Luján / Europa Press

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Manifestantes convocados por el Frente Obrero se han concentrado frente al Congreso de los Diputados para protestar contra la "corrupción" del Gobierno y el deterioro político, social y económico del país, y han arremetido contra el PSOE, al que han tildado de 'traidor, ni obrero ni español'.

Como cada año coincidiendo con el día de la Constitución, los ciudadanos, un millar según los convocantes y unos 300 según Delegación del Gobierno en Madrid, han secundado la convocatoria, en esta ocasión para denunciar los "múltiples escándalos" de corrupción que afectan al Ejecutivo y al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Durante la concentración, los asistentes han coreado consignas como 'España no se vende, España se defiende' o 'Gobierno criminal, vergüenza nacional'.

Al término de la protesta ha intervenido el presidente el Frente Obrero, Roberto Vaquero, quien ha afirmado que "hace casi 50 años de un régimen que lo único que ha hecho ha sido agravar los problemas de este país".

A su juicio, aunque tuviera una función en su momento, "desde hace décadas no es más que una fábrica de todo menos de lo que debería ser, solo crea problemas" y, además, ha criticado que España "está vendida a la Unión Europea, no tiene soberanía nacional y se ha convertido en un país de malos hosteleros con malas condiciones de trabajo".

La concentración de este año, según el Frente Obrero, cobra especial sentido "debido a los múltiples casos de corrupción que rodean al Gobierno y al papel que, a su juicio, desempeñan los partidos tradicionales, a los que acusan de sostener un sistema político incapaz de dar respuesta a los problemas sociales y económicos actuales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
  2. La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez y le acusa de 'adoptar un rol inquisitivo
  3. El juez Peinado confirma su decision de no citar a Aldama en el caso Begoña y advierte que el derecho a pedir prueba no es 'ilimitado
  4. Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación 'política' sino de 'grave corrupción
  5. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  6. Tras las huellas de la sentencia 'frankensteiniana' al fiscal general del Estado
  7. No pasará' o el vaticinio de que la querella contra Martínez Arrieta por filtración será rechazada
  8. El juez del Supremo solicita a Acciona que entregue un disco duro con documentación al fallar la 'recopilación en remoto' que hacía la Guardia Civil

Manifestantes se concentran frente al Congreso para denunciar la "corrupción" del Gobierno

Manifestantes se concentran frente al Congreso para denunciar la "corrupción" del Gobierno

LaLiga | Athletic Club - Atlético de Madid, en imágenes

El temor a pagar la factura de la corrupción se propaga por las federaciones del PSOE: “En Extremadura tocaremos suelo”

Cuánto mandar y cuánto delegar para vencer en una batalla: el debate de los militares que interesa a los ejecutivos de empresa

Cuánto mandar y cuánto delegar para vencer en una batalla: el debate de los militares que interesa a los ejecutivos de empresa

Qué sabía y qué no sabía Pedro Sánchez sobre Ábalos, ese "gran desconocido para mí"

Qué sabía y qué no sabía Pedro Sánchez sobre Ábalos, ese "gran desconocido para mí"

Ayuso intenta dar por zanjada la crisis del hospital de Torrejón mientras el Gobierno azuza la polémica

Los 45 disparos que pusieron en jaque a la Constitución

Los 45 disparos que pusieron en jaque a la Constitución

Sánchez planea una crisis “puntual” en el Gobierno para relevar a Alegría si Azcón adelanta las elecciones

Sánchez planea una crisis “puntual” en el Gobierno para relevar a Alegría si Azcón adelanta las elecciones