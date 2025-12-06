Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

6-D

Día de la Constitución 2025, en directo: última hora y actos del 6 de diciembre

La fachada del Congreso.

La fachada del Congreso. / Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Miguel Ángel Rodríguez

May Mariño

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

España celebra este sábado el 47º aniversario de la Constitución. Los actos incluyen el izado de la bandera en las puertas del Congreso de los Diputados y, después, la recepción organizada por las Cortes Generales a autoridades y representantes sociales y económicos, encabezadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

EL PERIÓDICO te cuenta en directo la última hora, todos los detalles y las claves del 6-D.

Actualizar

Felipe VI, Sánchez y Feijóo se enfrentan a sus fantasmas familiares

Cuánto mandar y cuánto delegar para vencer una batalla: el debate de los militares que interesa a los ejecutivos de empresa

Día de la Constitución 2025, en directo: última hora y actos del 6 de diciembre

El Gobierno y el PP se quedan solos celebrando la Constitución en el arranque de la campaña extremeña

Los 45 disparos que pusieron en jaque a la Constitución

¿Por qué usted, ciudadano, no puede reformar la Constitución? El debate de 1978 que "recortó" la democracia

El blindaje del aborto y otras 10 reformas fallidas de la Constitución

La historia del Parlament en 10 momentos: de la sesión constitutiva a la actualidad