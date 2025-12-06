Cinco vecinos del barrio del Raval de Barcelona, condenados a multas por un escrache a Vox

La Audiencia de Barcelona ha condenado a multas de 3.000 euros a cinco vecinos del Raval que en septiembre de 2020 participaron en un escrache a cargos de Vox, entre ellos el secretario general Ignacio Garriga, después de que el partido calificara al barrio barcelonés de "estercolero multicultural".

En su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la sección 22ª de la Audiencia de Barcelona condena a cinco de los ocho activistas encausados por el escrache por un delito de coacciones con la agravante de motivos ideológicos al considerar que actuaron movidos por su "intolerancia" hacia el partido de extrema derecha.

El tribunal, que ha tardado año y medio en dictar sentencia, descarta sin embargo el delito de incitación al odio por el que Vox pedía seis años de cárcel e impone únicamente penas de multa a cinco de los activistas, quienes además deberán indemnizar con 400 euros a los cargos del partido y no podrán acercarse a ellos a menos de 1.000 metros durante dos años.

La protesta que ha motivado la condena tuvo lugar en septiembre de 2020 con motivo de una visita de cargos de Vox, entre ellos los diputados Ignacio Garriga y Rocío de Meer, por las calles del Raval. Un grupo de manifestantes les lanzó lejía, huevos, petardos y botes de humo hasta obligarlos a refugiarse en un hotel y abortar el acto, con el que pretendían denunciar la "degradación" del barrio.

"Exabrupto insultante"

La sala condena la "conducta claramente violenta intimidatoria" contra los cargos de Vox, que motivó que tuvieran que cancelar su acto en el Raval, pero impone penas de multa en vez de prisión, al considerar que los hechos se enmarcan en un "contexto de indignación ciudadana que puede ser comprensible" por los "epítetos" que el partido dirigió al barrio y, por extensión, a sus habitantes.

"El marco contextual fue el de dar respuesta ciudadana a lo que se entendió como un exabrupto insultante en la manera en que una de las parlamentarias del partido político VOX aludió al barrio del Raval de Barcelona para acto seguido convocar un acto electoral de ese mismo partido por el citado barrio", sostiene la sentencia.

Y es que el escrache se convocó semanas después de que la diputada Rocío de Meer definiera al Raval de "estercolero multicultural", una expresión que los encausados se tomaron como un "insulto" y motivó que organizaran una protesta para defender la "dignidad" de su barrio, según explicaron ante el tribunal.

En contra del criterio de la Fiscalía, la Audiencia de Barcelona sí que entiende que debe aplicarse la agravante de motivación por discriminación ideológica, puesto que los acusados actuaron movidos por su "intolerancia" hacia Vox.

Así lo demuestra, razona el tribunal, las consignas lanzadas durante la protesta "-fuera fascistas de nuestros barrios"- y "el contenido de las posteriores publicaciones en redes sociales alardeando de haber expulsado del barrio" a Vox.

Denegada la amnistía

El tribunal defiende, por otra parte, que la "mera presencia física en la manifestación" y mostrar un "franco y beligerante desacuerdo" con la presencia de cargos de partido está amparado por los derechos constitucionales de expresión, reunión y manifestación.

Por ese motivo, solo condena a quienes participaron en "conductas violentas" contra los cargos de la formación, entre las que incluye lanzar lejía huevos, petardos o botes de humo, patear las puertas del hotel, romper las cámaras del establecimiento o hacer pintadas "amenazantes o injuriosas".

La sentencia, que aplica la atenuante de dilaciones indebidas por las demoras que arrastra la causa, descarta aplicar la amnistía a los procesados, como pidieron las defensas, porque aunque los hechos entran en el "ámbito temporal" de la ley, "no consta que tuvieran finalidad de reivindicar posturas independentistas".