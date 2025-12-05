Illa defiende su gestión de la crisis de la peste porcina ante las críticas de la oposición: "No he cometido ningún error"

¿El brote de peste porcina podría haber tenido su origen en un laboratorio? ¿Hay riesgo de que el virus salga del perímetro de Collserola y alcance las granjas? ¿Qué alcance tendrán las consecuencias económicas para el sector? Son los grandes interrogantes que han sobrevolado la sesión de control al president Salvador Illa en el Parlament. Desde que ha puesto un pie en Catalunya este viernes al mediodía tras regresar de su viaje a México, el jefe de la Generalitat ha visto cómo la crisis escalaba cuando el Ministerio de Sanidad ha puesto en circulación una hipótesis sobre el brote que ha roto todos los esquemas, pero a la espera de información concluyente, Illa se ha esmerado en defender su gestión hecha desde la distancia. "No he cometido ningún error", ha asegurado ante una oposición que le ha reprochado su ausencia durante esta semana.

Catalunya no merece un presidente desaparecido mientras el país está en emergencia nacional y necesita liderazgo Mònica Sales — Presidenta del grupo de Junts en el Parlament

"Catalunya no merece un presidente desaparecido mientras el país está en emergencia nacional y necesita liderazgo", le ha espetado la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, que ha emplazado al president a pedir disculpas a los catalanes. También Josep Maria Jové, al mando de las filas de ERC en el Parlament, le ha recriminado que su presencia era "más necesaria que nunca" pese a reconocer que ha intervenido en la gestión de forma telemática. "Una cosa es gestionar y otra es liderar políticamente, que es estar en primera línea presencialmente. Usted, una vez más, no estaba", ha lamentado.

Se están haciendo las cosas tan bien como sabemos y podemos Salvador Illa — President de la Generalitat

Illa ha centrado sus esfuerzos en reivindicar que, pese a haber estado seis días fuera de Catalunya, ha seguido en todo momento la crisis sanitaria, y se ha mostrado molesto por las críticas recibidas por su ausencia. "Mi agenda me la organizo yo", le ha replicado a la oposición. En su opinión, el Govern ha actuado en todo momento con "decisión y determinación" siguiendo los criterios que marca "la ciencia, la transparencia, la colaboración y la ayuda del sector", por lo que ha pedido al resto de partidos actuar con "unidad" y considerado que "sobra" la crítica en momentos como este.

"Se están haciendo las cosas tan bien como sabemos y podemos", ha zanjado, incluyendo aquí tanto la labor de la Generalitat como las del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, no ha encontrado en la oposición ninguna mano tendida. En el Govern contienen la respiración para que la actuación sea suficiente para acotar el brote al radio de Cerdanyola, aunque a la contención del virus se suma ahora también el origen del brote. Ni Illa por iniciativa propia ni tampoco la oposición han hablado de la cuestión del laboratorio, aunque fuentes gubernamentales insisten en que se llegará hasta el final para determinar el origen.

También la CUP ha hurgado en cómo se está gestionando la peste porcina, pero para afear al president que pidiera la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los anticapitalistas cuestionan que hiciera falta y consideran que la Generalitat solicitó la ayuda del ejército solo para tener el "titular" y la "foto", además de reclamar que las ayudas al sector estén destinadas a proteger a los trabajadores. "Buscamos resolver las cosas, de fotos ya tengo demasiadas", ha respondido el president, que ha defendido que lo que ha hecho el Govern es movilizar todos los recursos disponibles, también la unidad especializada del Ejército.