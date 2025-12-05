Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

García Ortiz, condenado

Los fiscales progresistas solicitan la intervención de la relatora de la ONU ante las "graves anomalías" en la causa contra García Ortiz

Acuden a la responsable de Independencia Judicial de Naciones Unidas por considerar que se ha afectado al funcionamiento de la justicia en España

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo. / Europa Press

Cristina Gallardo

Madrid
La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenecía Álvaro García Ortiz y también la que será nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha solicitado la intervención de la relatora de la ONU para la Independencia Judicial "ante las graves anomalías detectadas en el procedimiento" que ha concluido con la condena al primero a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pretenden, según desgranan en un comunicado "poner en su conocimiento la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido" en este procedimiento penal en el Tribunal Supremo. "Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".

Manuela Carmena (exalcaldesa de Madrid): "Si la democracia fracasa, es normal que los jóvenes quieran otra cosa"

Illa afianza los vínculos culturales con México para que sea el 'puente' de Catalunya con América Latina

La crisis del Hospital de Torrejón da armas al Gobierno para cargar contra Ayuso y el modelo sanitario del PP

Extremadura abre la campaña que tomará el pulso al nuevo ciclo político

