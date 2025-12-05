ERC y Comuns presionan para que se mantenga la rebaja del 50% de los billetes de transporte

ERC y Comuns continúan apretando las tuercas al Govern para que se mantenga la rebaja del 50% de los precios de los billetes de tren y metro en el año 2026. De no ser así, el coste de la T-Usual, por ejemplo, se incrementaría en 20 euros al mes y los abonos mensuales de Rodalies hasta 50 euros en el caso del trayecto entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú. Por ahora, la Generalitat solo garantiza la bonificación de la T-Jove y deja entrever que las inversiones necesarias en la red ferroviaria requiere de una subida de tarifas, aunque está a la espera de la negociación con el Ministerio de Transportes para tomar la decisión definitiva.

Los Comuns se han reunido este viernes con la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, para oficializar que, o se mantiene la rebaja del 50% del coste de los abonos, o no piensan a sentarse a negociar los presupuestos de 2026. La única subida que admiten es la correspondiente al IPC. "No tiene ningún sentido que, con las Rodalies reventadas y los peajes gratuitos, la Generalitat quiera subir los precios", ha lamentado el portavoz de la formación, David Cid, que ha admitido que no han alcanzado ningún acuerdo durante el encuentro pero que no se moverán ni un ápice de esta reivindicación teniendo en cuenta el alto coste de la vida.

ERC también lleva días reclamando al Govern que mantenga las bonificaciones. "No es el momento de subir los precios", ha defendido este mismo viernes la diputada republicana en el Parlament Mar Besses. ERC esgrime un doble argumento. Por un lado, que no se puede "penalizar" en estos momentos a los trabajadores que utilizan el transporte público. Por el otro, que el servicio de Rodalies sigue sin estar "a la altura", por lo que nadie entendería que se tuviera que pagar más.

El partido de Oriol Junqueras llevará una moción al Parlament que se votará dentro de dos semanas para que la Cámara inste al Govern a blindar los descuentos. La moción añadirá presión al ejecutivo catalán, aunque si decide incumplirla no tiene consecuencias.

El impacto en las arcas públicas

Besses ha defendido sus argumentos en una interpelación parlamentaria a la consellera de Territori. Sílvia Paneque no ha garantizado la continuidad de los descuentos, pero ha asegurado que la Generalitat está "en conversaciones" con el Ministerio de Transportes para analizar hasta qué punto pueden mantenerse. Paneque ha recordado que las bonificaciones -el Gobierno asume en estos momentos el 20% y la Generalitat el 30%- tienen un impacto considerable en las cuentas públicas del Estado y la Generalitat, que han pagado entre ambos 725 millones desde que entraron en vigor en 2022 por el impacto que la invasión de Rusia a Ucrania tuvo en el precio de la energía.