Baleares asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción

La consellera de Asuntos Sociales del Govern balear, Sandra Fernández, ha aupado al ex director general de Juventud con Jaume Matas, Juan Francisco Gálvez, como nuevo jefe de departamento de Servicios Sociales. El ascenso se ha materializado mediante una rapídisima comisión de servicios. El puesto implica uno de los mejores salarios funcionariales, unos 70.000 euros brutos anuales, suma de la retribución correspondiente más el complemento específico que lleva aparejada dicha plaza (25.000 euros al año brutos). Gálvez fue condenado en 2014 por corrupción junto a otros acusados del PP en el caso Turisme Jove, de saqueo de fondos públicos en el organismo público.

Gálvez confesó los hechos y pactó una conformidad, por lo que fue condenado a tres años de prisión y varios de inhabilitación. Debido a esta condena, terminó perdiendo su condición de funcionario de la Comunidad Autónoma.

Una vez cumplida la sentencia, a principios de este año solicitó su readmisión, pero le fue denegada. El Govern alegó una normativa propia aprobada durante el Pacto que impide que un funcionario inhabilitado por corrupción recupere esta condición. Entonces Gálvez acudió a la Justicia. El Tribunal Superior de Balears planteó una cuestión ante el Constitucional, al considerar que la legislación autonómica podía contravenir la estatal, mucho más laxa en este sentido.

Fuentes del Govern explican que en paralelo a esta acción judicial, Juan Francisco Gálvez opositó nuevamente al cuerpo superior de funcionarios de la Comunidad, quedando en octava posición. El pasado 27 de noviembre, el BOIB publicó su nombramiento como funcionario. Esta misma semana, ha sido ascendido a la jefatura del principal departamento de la conselleria de Servicios Sociales, lo que ha provocado cierto revuelo entre el mundillo de la función pública. Asimismo, el Constitucional ha fallado a su favor.

Desde el Govern recuerdan que Gálvez ha cumplido su condena judicial y relativizan que la plaza de jefe de servicio de Asuntos sociales sea un premio, señalando que es un puesto en el que continuamente hay vacantes por la carga y volumen de trabajo.