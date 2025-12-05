Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Migraciones

Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje

El ministro de Asuntos Exteriores y el presidente de Canarias acuerdan mantener la coordinación en los grupos de trabajo que afectan al archipiélago

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo. / GOBIERNO DE CANARIAS

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y Marruecos.

Durante la llamada, el ministro trasladó al jefe del Ejecutivo autonómico los principales puntos recogidos en la Declaración Conjunta firmada en el encuentro bilateral, así como los distintos acuerdos alcanzados entre ambos países. Según fuentes oficiales, ambos dirigentes acordaron mantener la colaboración activa en los grupos de trabajo que afectan directamente a intereses estratégicos para Canarias, como la gestión migratoria, la conectividad o los aspectos económicos y comerciales.

Además, el ministro Albares expresó su plena disposición a colaborar en el próximo viaje institucional de Clavijo a Marruecos, con el objetivo de que resulte tan productivo como su anterior visita. “El ministro le ha garantizado su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el viaje anterior”, señalan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación 'política' sino de 'grave corrupción
  2. Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
  3. La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
  4. Tras las huellas de la sentencia 'frankensteiniana' al fiscal general del Estado
  5. El juez del Supremo solicita a Acciona que entregue un disco duro con documentación al fallar la 'recopilación en remoto' que hacía la Guardia Civil
  6. La directora del CNI admite que se interceptaron los móviles de líderes de la ANC con el aval del Supremo
  7. Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
  8. Juan Carlos I: 'Los catalanes cometieron una especie de golpe de Estado en 2017

DIRECTO | Ayuso preside el acto del día de la constitución española

La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez como le obliga la ley del jurado

La Fiscalía denuncia que Peinado no actúa de forma imparcial en el caso Begoña Gómez como le obliga la ley del jurado

Sánchez anuncia en el COE la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español

Sánchez anuncia en el COE la creación del Comité Ejecutivo del Deporte Español

El primer problema para Pérez Llorca: Camps quiere disputarle la candidatura en 2027

El primer problema para Pérez Llorca: Camps quiere disputarle la candidatura en 2027

El PSOE le abre la puerta de salida a su líder en Torremolinos y lo suspende de militancia por la denuncia por acoso sexual

El PSOE le abre la puerta de salida a su líder en Torremolinos y lo suspende de militancia por la denuncia por acoso sexual

Baleares asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción

Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje

Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje

Los fiscales progresistas solicitan la intervención de la relatora de la ONU ante las "graves anomalías" en la causa contra García Ortiz

Los fiscales progresistas solicitan la intervención de la relatora de la ONU ante las "graves anomalías" en la causa contra García Ortiz