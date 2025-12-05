Migraciones
Albares informa a Clavijo de los acuerdos alcanzados con Marruecos y garantiza colaboración en su próximo viaje
El ministro de Asuntos Exteriores y el presidente de Canarias acuerdan mantener la coordinación en los grupos de trabajo que afectan al archipiélago
Redacción
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de los resultados de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre los gobiernos de España y Marruecos.
Durante la llamada, el ministro trasladó al jefe del Ejecutivo autonómico los principales puntos recogidos en la Declaración Conjunta firmada en el encuentro bilateral, así como los distintos acuerdos alcanzados entre ambos países. Según fuentes oficiales, ambos dirigentes acordaron mantener la colaboración activa en los grupos de trabajo que afectan directamente a intereses estratégicos para Canarias, como la gestión migratoria, la conectividad o los aspectos económicos y comerciales.
Además, el ministro Albares expresó su plena disposición a colaborar en el próximo viaje institucional de Clavijo a Marruecos, con el objetivo de que resulte tan productivo como su anterior visita. “El ministro le ha garantizado su plena colaboración para que su próximo viaje a Marruecos sea un éxito, tal y como hizo en el viaje anterior”, señalan.
- Anticorrupción defiende al juez del caso Montoro y rechaza que sea una investigación 'política' sino de 'grave corrupción
- Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- Tras las huellas de la sentencia 'frankensteiniana' al fiscal general del Estado
- El juez del Supremo solicita a Acciona que entregue un disco duro con documentación al fallar la 'recopilación en remoto' que hacía la Guardia Civil
- La directora del CNI admite que se interceptaron los móviles de líderes de la ANC con el aval del Supremo
- Tirón de orejas de la Fiscalía a los imputados en el caso Montoro: no buscan averiguar la verdad sino anular la causa
- Juan Carlos I: 'Los catalanes cometieron una especie de golpe de Estado en 2017