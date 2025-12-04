Catalunya aprobará hoy sus primeros presupuestos de carbono para reducir las emisiones: ¿qué opinan los partidos?

Si no hay una sorpresa de última hora en la votación del Parlament, Catalunya tendrá este jueves sus primeros presupuestos de carbono. Son una herramienta técnica para calcular cuántas emisiones puede generar el territorio durante los próximos años para cumplir con los compromisos climáticos globales y contribuir a la lucha contra el calentamiento global.

La propuesta desplegada por la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, parte de un plan propuesto por una comisión de expertos, pero flexibiliza su propuesta porque considera que un cambio brusco puede hacer peligrar varios sectores económicos y tampoco pone un plazo de 10 años para su despliegue, sino de cinco, para que se aplique de forma progresiva. Mientras los especialistas planteaban una reducción drástica de emisiones del 42% para 2030, con recortes del 8% anual, el Govern se decanta por un camino más gradual, con un descenso del 31% en cinco años, similar al 29% que la Unión Europea asigna a la hora de repartir su meta comunitaria del 55% en 2030. Pese a las críticas por falta de "ambición", la iniciativa saldrá este jueves adelante con los votos del PSC, Junts, ERC y los Comuns.

Pero, aprovechando esta votación, los partidos de la oposición también someterán a votación sus propuestas en esta materia. Algunas pretenden que el Govern vaya más en esta materia, otros menos, y unos últimos son negacionistas del cambio climático. Estas son las iniciativas que cada partido lleva a debate:

La propuesta del PSC es la más importante porque es la que determinará si se aprueban o no los presupuestos de carbono del Govern y que serán de aplicación entre 2026 y 2030. Los socialistas además, asumen el compromiso de que la Generalitat presente anualmente un informe sobre el progreso en la reducción de las emisiones. Finalmente, establecen que el objetivo de Catalunya es que en 2050 llegue a la neutralidad de emisiones, es decir, que el conjunto de sus emisiones netas de gases de efecto invernadero sea igual a cero.

Los posconvergentes destacan la necesidad de que Catalunya tenga unos presupuestos de carbono, pero, para revertir el retraso en su aprobación -ya que la ley de cambio climático es de 2017- piden adaptarse a la normativa europea y crear una infraestructura de datos catalana para sistematizar la huella de carbono.

Imagen de los expertos que han asesorado al Govern con los presupuestos de carbono. / Marta Pérez / EFE

ERC quiere que el Parlament constate que los presupuestos de carbono del Govern son "poco ambicioso" porque han rebajado la propuesta inicial de los expertos que le han asesorado. Para que no vuelva a ocurrir, los republicanos persiguen que la Cámara asegure la continuidad del comité de expertos sobre el cambio climático garantizando que puedan trabajar con competencias definidas y una asignación presupuestaria. Para los republicanos esta es la garantía que las próximas cuentas de este tipo sí sean las mejores posibles.

Los populares piden que se creen nuevas líneas de financiación y subvenciones directas a las pymes para invertir en eficiencia energética y para promover las renovables. Además, exigen reducir la "excesiva regulación administrativa" en la descarbonización de la economía y que el Govern se comprometa a renunciar a aprobar nuevos impuestos a las empresas para la mitigación del cambio climático.

Los Comuns impulsan una propuesta para que el Govern asuma la literalidad de la propuesta de los expertos sobre los presupuestos de carbono y que se incorpore en cada proyecto de ley un anexo climático que cuantifique el impacto de las emisiones de las partidas de gasto e inversión. En concreto, reclaman que cada gran infraestructura de movilidad -incluido el Aeropuerto de Barcelona-El Prat o la B40-, tenga un informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con las emisiones fijadas por Catalunya.

Emisiones contaminantes / El Periódico

La CUP quiere que en el futuro los presupuestos de carbono no sean una mera propuesta de resolución en el Parlament, como ahora, sino que tengan "rango de ley" para que se pueda exigir a la Generalitat que su contenido sean "vinculante y exigible en todas las políticas públicas". Lo que buscan, en definitiva, es que el Govern deba aplicar hasta el último de los compromisos que asume en la reducción de emisiones.

La extrema derecha de Vox solo reclama la reprobación a la presentación y tramitación de los presupuestos de carbono porque considera falazmente que el cambio climático no tiene base científica y que la medida no está fundamentada en "el bien común y la soberanía nacional".

Imagen de la Laguna de la Ricarda que se verá afectada por la ampliación del aeropuerto de Barcelona. / FERRAN NADEU

El partido de Sílvia Orriols quiere que se revise en profundidad el marco normativo ambiental y fiscal para eliminar los tributos a los que contaminan. También apuestan por alargar la vida de las nucleares en Catalunya y que se redacte un plan de control y fiscalización de los productos importados.