Peramato alude en el Congreso al juicio contra García Ortiz: ·"Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía y que ha de sanar"

La candidata a ser la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha iniciado su discurso este jueves en el Congreso de los Diputados, que debe valorar su idoneidad para sustituir a Álvaro García Ortiz, aludiendo al juicio que ha concluido con la condena de su predecesor.

"No puedo —ni debo— eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar —espero y deseo— bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha señalado nada más iniciar su discurso ante los diputados de los diferentes partidos.

Antes incluso de desgranar su currículum, plagado de méritos por su especialización en violencia contra la mujer, Peramato ha aludido a otro asunto espinoso, como es el principio de dependencia jerárquica dentro del Ministerio Público, que a juicio de la que será nueva jefa de los fiscales españoles "ha sido utilizado, en no pocas ocasiones, para sembrar dudas injustificadas" sobre la actuación de los integrantes de esta carrera, en clara alusión a las críticas vertidas en varias ocasiones sobre la independencia de los fiscales españoles.

A juicio de Peramato, "ello supone desconocer el funcionamiento de la Fiscalía, sus mecanismos para la toma de decisiones, su sistema de garantías y contrapesos y, desde luego, el trabajo diario de los 2804 fiscales que componen el Ministerio Público". En todo caso, también ha subrayado ante los parlamentarios cuáles son los principios rectores de la institución que pretende capitanear, que "son, por un lado, los de legalidad e imparcialidad y, por otro, la unidad de actuación" y también esa dependencia jerárquica.

Trámite antes del nombramiento

El Congreso debe valorar si la candidata cuenta los méritos y la idoneidad necesarios para asumir el cargo de fiscal general del Estado en relevo de Álvaro García Ortiz, quien renunció tras ser condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La comparecencia de Peramato en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja es un trámite obligatorio, pero no vinculante, que fija el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su artículo 29. Tendrá lugar después de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara el pasado 26 de noviembre.

Peramato ha acudido al trámite del Congreso acompañada de dos fiscales de Sala con importante responsabilidad en el funcionamiento interno del Ministerio Público: Esmeralda Rasillo, responsable de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, e Isabel García, fiscal de Sala de la Secretaría Técnica. Además de presentar las líneas más importantes en las que se empeñará durante su mandato, la candidata ha incidido en cuál es su principal objetivo profesional "y también vital", que es el de la lucha contra la violencia machista.

Fiscales instructores

Entre sus principales retos, ha citado el cambio de modelo procesal penal, al considerar la nueva ley "obsoleta y agotada". "Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso", ha señalado Peramato, apelando directamente al poder legislativo, para seguidamente despejar las dudas que siempre aparecen en relación con el importante papel que tendrá la Fiscalía en los procesos penales.

A juicio de la candidata, "la independencia del Ministerio Fiscal no queda en entredicho por asumir el ejercicio de la acción pública", ya que su naturaleza de autoridad imparcial es compatible con las instrucciones internas de los superiores jerárquicos de los fiscales. "El Ministerio Fiscal está sobradamente preparado y contamos con la experiencia necesaria para asumir este desafío con la mayor eficacia y rigor", ha concluido sobre este asunto.