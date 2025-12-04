El Parlament tumba una moción del PP que quería enmendar toda la política de vivienda de Illa

El Parlament ha tumbado este jueves una moción del PP que pretendía enmendar toda la política de vivienda del president de la Generalitat, Salvador Illa, y sus socios en la Cámara catalana. La iniciativa de los populares ha sido rechazada por el PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Solo ha recibido los votos a favor del PP, Vox y, parcialmente, de Junts y Aliança Catalana.

El texto que se ha sometido a votación perseguía que el Parlament censurara el "intervencionismo permanente y el control público" del Govern en materia de vivienda. Un intervencionismo que, a juicio de los populares, es un ataque al "derecho a la propiedad privada" que se contempla en el artículo 33 de la Constitución Española.

El partido de Alberto Núñez Feijóo en Catalunya también quería reprobar medidas concretas que están en marcha como la ley que pone límites al precio del alquiler; la regulación del alquiler de temporada; los decretos que frenan los desahucios por impago, y el estudio que prepara el Govern para analizar si es posible prohibir la compra especulativa de vivienda en zonas de demanda tensionada. No lo ha conseguido.

La votación de esta moción ha tenido el efecto contrario de lo que buscaba: no solo no ha enmendado las políticas del Govern, sino que ha servido para que el PSC, ERC y los Comuns obtuvieran un nuevo aval del Parlament. El próximo reto del ejecutivo catalán es, precisamente, presentar el informe que ponga las bases para frenar la compra especulativa. El compromiso de Illa es tenerlo antes de que acabe el año para luego, a principios de 2025, presentar las medidas legislativas concretas.

El debate de la moción ha vuelto a dividir el Parlament en dos. Por un lado, las fuerzas progresistas, que tienen mayoría -72 diputados-, y que han defendido las medidas regulatorias en vivienda. Por el otro, las fuerzas de centroderecha, derecha y extrema derecha -63 escaños-, que se oponen al intervencionismo del mercado. La diputada del PP Àngels Esteller ha llegado a acusar al Govern de Illa de hacer "políticas comunistas" que sitúan al propietario como un "enemigo". "Todos los que tienen una propiedad están amenazados por sus políticas", ha dicho en alusión al Govern.

La encargada de defender al ejecutivo catalán ha sido la diputada socialista Eva Candela. Su diagnóstico es que la misión de la Generalitat es garantizar un equilibrio entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad después de que, en los últimos tiempos, solo se está garantizando el segundo. Su propuesta es utilizar las leyes para "poner obligaciones y límites" a los propietarios para, así, poder garantizar el acceso a la vivienda a quien no lo tiene.

El resto de los partidos también han seguido el guion habitual. Las diputadas Mar Besses (ERC) y Susanna Segovia (Comuns) han acusado al PP de ser la "voz de la patronal inmobiliaria", mientras que la Laure Vega (CUP) ha advertido de que las cifras dicen que uno de cada cuatro intentos de suicidio en Barcelona está vinculado a los problemas con la vivienda. Junts, Vox y Aliança han denunciado las políticas "intervencionistas" del Govern y le han acusado de "criminalizar la propiedad privada".