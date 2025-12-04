El nuevo puesto de Camarero: la vicepresidenta sale de la portavocía del Gobierno valenciano tras un año como pararrayos

Susana Camarero, José Antonio Rovira y Marciano Gómez. Son los únicos tres consellers que se mantienen desde el inicio de la legislatura, que ya ha visto la composición de cuatro gobiernos distintos. No obstante, los dos primeros tendrán un nuevo rol, con más cambio en el caso de Rovira, que vive una transformación radical al pasar de la Conselleria de Educación a la de Hacienda, y algo sustancial en la de Camarero, quien estará al frente de un departamento con nuevo nombre, competencias conocidas y algo menos de responsabilidades.

Camarero se mantendrá como la primera persona inmediatamente inferior al president en el organigrama de la Generalitat. Sigue como vicepresidenta primera, una condición que junto a las responsabilidades en Vivienda, Juventud e Igualdad son los asuntos que mantendrá intactos. A esas funciones suma las vinculadas con Empleo que hasta ahora formaban parte de la megaárea que encabezaba José Antonio Rovira en Educación, otro que se mueve internamente después de dos años y medio como un cargo próximo a Carlos Mazón para irse a Hacienda.

La vicepresidenta afrontará la nueva etapa con el objetivo de lograr que el triciclo, hoy enganchado, que supondría la lógica vital de juventud que trabaja tiene para una vivienda ruede. Son las tres competencias que Llorca situó como centrales en su discurso de investidura, lo que junto al rango orgánico le mantendrá como una pieza clave. La vicepresidenta ya los conoce y suyo (de su departamento) es el Plan Vive que el Ejecutivo autonómico pone como esperanza para construir 10.000 viviendas y bajar los precios. Este triángulo se complementan con el área de Igualdad, donde no solo está lo relacionado con la mujer sino derechos de diversidad sexual, puntos donde podría confrontar con Vox.

Camarero, con los diputados del PP, antes de la comparecencia. / Mariscal/Efe

No obstante, el nuevo gobierno diseñado por Juanfran Pérez Llorca supone cambiar la tendencia que le había llevado a sumar responsabilidades con cada crisis interna. Así, se queda sin la secretaría del Consell (papel fundamental porque preside la reunión del consellet, donde se determinan los temas a tratar en el pleno), la cartera de Servicios Sociales (área que se llevaba más de 2.000 de los 3.000 millones de presupuesto que manejaba su departamento) y la portavocía del Ejecutivo autonómico que ocupaba cada martes; es decir, tendrá menos control sobre los asuntos que se deciden internamente, menos dinero para gestionar y menos exposición pública.

La portavocía y la gestión de la política social han sido las dos responsabilidades que mayores dolores de cabeza le habían generado en los últimos meses, las dos vinculadas con la dana. Camarero ha tenido que ejercer de pararrayos semanalmente frente a las relevaciones que se iban dando en torno a la agenda del 29-O del president. A ello se han sumado los problemas en torno al servicio de teleasistencia y las residencias, con fallecidos por la riada, cuestiones por las que la jueza de la dana le ha citado a declarar como testigo.

Las polémicas de Rovira

También tiene nuevo destino Rovira, junto a Camarero y Marciano Gómez el único que lleva desde el inicio de legislatura. Aunque se había especulado con su posible salida del Consell, se mantendrá en el ejecutivo dejando atrás su etapa al frente de Educación, Cultura, Universidades y Empleo y situándose a partir de ahora al frente de Hacienda, Economía y Administración Pública (àrea esta última incorporada de Justicia) en sustitución de Ruth Merino.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, comparece en la comisión por la dana del Congreso. / Fernando Sánchez / Europa Press

Con esta nueva cartera en su mano, Rovira tiene el reto ahora de ejecutar las rebajas fiscales que Llorca anunció en el debate de investidura del pasado jueves. También será el representante del Consell en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades y el Gobierno central debaten asuntos como la renovación del sistema de financiación y la posible condonación de la deuda. El nuevo conseller de Hacienda deja atrás su controvertida etapa al frente de Educación, Cultura, Universidades y Trabajo, donde destacó por la falta de consenso con el sector.

Su medida más trascendente fue la consulta lingüística para que los padres elijan castellano o valenciano como “lengua base” en la que sus hijos debían recibir las clases. También se desmarcó públicamente de los criterios de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. En el ámbito educativo, Rovira también se encargó de anular el acuerdo de plantillas que aprobó el Botànic y que preveía reforzar el profesorado con la incorporación de nuevos profesores, medida que el Tribunal Superior de Justicia tumbó. En Cultura, por su parte, su mayor característica fue la de no ser.