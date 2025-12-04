Illa y el Gobierno mexicano acuerdan abrir una vía de comunicación para reanudar las exportaciones de carne de cerdo

Al president Salvador Illa le pilló la noticia de que México suspendía las importaciones de carne de cerdo española por los casos confirmados de peste porcina en Catalunya mientras subía al avión dirección a la capital del país para su viaje institucional, el sábado por la mañana. Este miércoles, cuatro días después del anuncio y cuando ya hay nueve jabalís fallecidos y la UME peinando la zona cero y los alrededores, Illa se ha reunido con el secretario de Agricultura mexicano, Julio Berdegué, y han acordado abrir una canal de "comunicación directa" para estudiar levantar el veto de las exportaciones españolas de carne porcina en México.

Tras la reunión, el president ha pedido tranquilidad al sector porcino en un acto organizado por la Regió Mundial de Gastronomía 2025. "Hemos tomado todas las medidas adecuadas y hemos sido prudentes para que no afecte a las exportaciones de carne catalanas y españolas", ha declarado Illa. Por eso, y en el marco de la estrategia de racionalización -que los terceros países veten solo las importaciones a las zonas afectadas- que está desplegando el Gobierno y el Executiu, ha asegurado que su equipo seguirá trabajando para minimizar el impacto. "El sector porcino cárnico de Catalunya es de los más potentes del mundo y desde el Govern estamos y estaremos de su lado para que esta situación no afecte a las exportaciones, más bien al contrario: activaremos las medidas necesarias para mantener su posicionamiento en el mundo", ha declarado el president.