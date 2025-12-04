Feijóo en la apertura de campaña: "Extremadura tiene la llave de la próxima gobernabilidad de España"

“Todos los ojos de España están puestos en Extremadura, porque va a marcar el camino. Más que nunca Extremadura tiene la llave de la próxima gobernabilidad de España”. Así lo ha subrayado una y otra vez el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha acompañado este jueves a la candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante el acto público en Don Benito que marca el inicio de la campaña de los populares, una campaña completamente enfocada en captar el voto útil debido a esa mayoría absoluta que las encuestas se resisten a dar a Guardiola. De lo contrario, estaría abocada a negociar con Vox, y ese pacto, que se suscribió ya en 2023, derrapó en solo un año.

Feijóo ha hecho hincapié en que las elecciones extremeñas del 21 de diciembre suponen el inicio de un ciclo electoral que recorrerá otras autonomías y llegará hasta la política nacional. “Estas elecciones son también una oportunidad para el resto del país. Pueden ser un comienzo, un nuevo camino, un punto de inflexión en la política española, el principio del fin de la decadencia política. Los extremeños tenéis esa gran responsabilidad, esa papeleta que puede valer por dos, para proseguir en el cambio en Extremadura y para iniciar el cambio en España”.

"Exigid lo que os corresponde"

Además, según ha comentado Feijóo frente a un auditorio lleno y antes de una comida con los militantes, la región debe aprovechar este momento, “en que todos los ojos de España están puestos en Extremadura, para exigir lo que os corresponde: un tren digno, el progreso, la producción de energía, la instalación de industrias y un gobierno que no le quite a Extremadura para dárselo a los independentistas, porque lo estamos viendo todos los días”, ha denunciado.

Feijóo ha advertido de que Extremadura “no es el cortijo de nadie” y ha pedido una mayoría que permita “seguir adelante y no volver al pasado”. También ha aprovechado para censurar los “privilegios” a una parte del país: “Oír al PSOE hablar de su interés por Extremadura tiene el mismo valor de oír a Sánchez diciendo que para él Ávalos era un gran desconocido. Ninguna credibilidad. Un extremeño tiene los mismos derechos que un madrileño, un vasco o un catalán. Un político como Sánchez que abandona al conjunto extremeño y españoles pensando en siete votos, solo se merece el castigo de los ciudadanos de Extremadura”, ha sentenciado.

Críticas al bloqueo

Frente a todo ello, ha destacado el trabajo de María Guardiola: “Una mujer de carácter, con sentido común, que quiera a la tierra más que así misma”. De hecho, considera que sus logros son los que han “sentado muy mal” al resto de partidos. “Y por eso han querido bloquear Extremadura con una pinza absurda, con un freno injusto y con un castigo a los extremeños”.

Según Feijóo, “en este momento de corrupción en España es más necesario que nunca elegir a una mujer honesta que asuma los problemas de cara, que dé estabilidad, porque un gobierno sin presupuestos es, como decía Sánchez, un coche sin gasolina, y él ya se ha quedado sin coche y sin gasolina, porque todos los que iban con él están en prisión”.

Llamamiento a la participación

Ha insistido el líder popular en llamar a la participación en las urnas: “Quieren que nos confiemos, hasta el CIS de Tezanos le da buena resultado a María, pues sospechar. Cada voto será decisivo, cada abstención contribuirá al bloqueo”.

En este punto, apunta que Extremadura ha sido “la zona cero de la decadencia sanchista”, con uno de los primeros viajes de Pedro Sánchez a Don Benito a bordo del Peugeot y con el caso David Sánchez: “De Villanueva salió el alcalde del chanchullo del hermano y os lo han puesto de candidato, ya es mala suerte, un candidato doblemente sanchista, por Pedro y por David”, ironizó. "Sanchismo puro en vena”.

Feminismo "de pacotilla"

Por último, se ha referido a la defensa que hace Guardiola de las mujeres, frente a un PSOE que “ha amparado a un supuesto acosador seis años trabajando en Moncloa y Ferraz, hasta que la presión pública se ha vuelto insoportable”. “Al PSOE no le importa que haya mujeres acosadas, le importa que se sepa, tiene el nuevo eslogan de ‘calladita estás más guapa’ o ‘hermana ya veremos si te creo si el agresor es del partido’”, recriminó. “La mayor hipocresía del Sanchismo ha sido el feminismo de pacotilla”.

La peste porcina y el “abandono rural"

Dedicó Feijóo sus últimas palabras a la peste porcina, tan importante en un país que produce 25.000 millones de euros en carne de cerdo, de los que se exportan 9.000. Un sector fundamental en Extremadura. Instó al Gobierno a “trabajar a tope para no dispersar un brote que de momento está controlado” y culpó al “fanatismo ideológico” de esta situación: “Hace años venimos advirtiendo de la superpoblación de jabalíes y nos acusaban de negacionistas. Ellos negaron los riesgos, ellos han traído este problema hasta aquí por su fanatismo ideológico. Basta del abandono rural”, increpó.

Por último, y preguntado por los medios acerca de un directivo del hospital de Torrejón que hablaba de descartar pacientes por criterios económicos, Feijóo ha valorado su cese y ha reclamado una auditoría para revisar el funcionamiento del centro.