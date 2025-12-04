Elecciones en Extremadura 2025, en directo: última hora de la campaña electoral, encuestas y candidatos

Las elecciones autonómicas de Extremadura del 21-D se juegan en clave nacional. Para el arranque de campaña de este jueves, los líderes se desplazarán para arropar a sus candidatos: la batalla no se dirime solo en la Asamblea de Extremadura, sino que supone el arranque de un ciclo electoral en varias autonomías y, (nunca más allá de 2027), los comicios nacionales. La pugna por los votos a derecha e izquierda y entre los flancos (entre PP y Vox, y entre PSOE y su izquierda), en un periodo especialmente complejo por la tensión de la política nacional, se dirime en un primer escenario, el extremeño, sorprendido por ser el centro que nunca es.

Así están las encuestas de las elecciones Extremadura abrirá el próximo 21 de diciembre un nuevo ciclo electoral en España. La presidenta de la Junta, María Guardiola, decidió adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 por el bloqueo del PSOE y Vox, cuando aún faltaba año y medio para la cita con las urnas. Las elecciones extremeñas, cuya campaña se inicia este viernes, serán las primeras que se celebren en nuestro país en un año y medio, desde las europeas de junio de 2024. Aunque no sea una convocatoria de ámbito nacional, será inevitable hacer una lectura del pulso PP-PSOE y de los resultados como un examen al Gobierno de Pedro Sánchez y a la oposición de Alberto Núñez Feijóo.