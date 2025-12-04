Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Extremadura 2025, en directo: última hora de la campaña electoral, encuestas y candidatos

Así están las encuestas de las elecciones en Extremadura 2025

Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Extremadura, pero seguiría dependiendo de Vox

Así están las encuestas de las elecciones generales en España

Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya

Así están las encuestas de las elecciones en la Comunitat Valenciana

Archivo - El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, la candidata al Parlamento Europeo Elena Nevado, y la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino.

Archivo - El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, la candidata al Parlamento Europeo Elena Nevado, y la alcaldesa de Torremocha, Isabel Palomino. / CARLOS CRIADO/EUROPA PRESS - Archivo

Madrid
Las elecciones autonómicas de Extremadura del 21-D se juegan en clave nacional. Para el arranque de campaña de este jueves, los líderes se desplazarán para arropar a sus candidatos: la batalla no se dirime solo en la Asamblea de Extremadura, sino que supone el arranque de un ciclo electoral en varias autonomías y, (nunca más allá de 2027), los comicios nacionales. La pugna por los votos a derecha e izquierda y entre los flancos (entre PP y Vox, y entre PSOE y su izquierda), en un periodo especialmente complejo por la tensión de la política nacional, se dirime en un primer escenario, el extremeño, sorprendido por ser el centro que nunca es.

El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó casi dos horas para quitar el acento a València y sustituir "tipus" por tipo y "aquest" por "este"

Peramato alude en el Congreso al juicio contra García Ortiz: ·"Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía y que ha de sanar"

El Es Alert de las 20.11 horas también se retrasó para quitar el acento a València y sustituir "tipus" por tipo y "aquest" por "este"

La Fiscalía abre diligencias tras la denuncia de una militante al líder del PSOE en Torremolinos por acoso sexual

Juan Carlos I: "Los catalanes cometieron una especie de golpe de Estado en 2017"

Elecciones en Extremadura 2025, en directo: última hora de la campaña electoral, encuestas y candidatos

Illa y el gobierno mexicano acuerdan abrir una vía de "comunicación directa" para reanudar las exportaciones de carne de cerdo

El ex 'número dos' de Cerdán niega que el PSOE hiciera ningún encargo a Leire Díez

