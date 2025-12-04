El alcalde de Vic reclama que los municipios tengan "autonomía" para decidir quién se empadrona y quién no

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge oficialmente que Vic ha sobrepasado el umbral de los 50.000 habitantes. El alcalde de la localidad, Albert Castells (Junts), lleva tiempo alertando sobre la presión que tiene el rápido crecimiento demográfico sobre los servicios, que no han crecido al mismo ritmo, y que en casos como la educación ya acusan un "colapso". De hecho, en 30 años, la población de Vic ha aumentado un 68%, más del doble que la media catalana. Por ello, Castells ha defendido que los ayuntamiento deben ser capaces de "detener" el ritmo de crecimiento y, para ello, quiere que los municipios "tensionados demográficamente" tengan "autonomía" para decidir quién se empadrona y quién no, y evitar así un efecto llamada. Para tratar la cuestión, ha solicitado por carta una reunión al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Con datos actualizados a enero de 2025, la cifra total de los habitantes de Vic ya es oficialmente de 50.796 y, por tanto, esto sitúa a la capital de Osona como la 24ª ciudad de Catalunya en población. En comparación con 2024, la ciudad ha ganado 1.266 habitantes. Superar el umbral de los 50.000 empadronados supondrá algunos cambios, como, por ejemplo, el aumento del número de concejales, que pasará de 21 a 25 en las próximas elecciones municipales, o cambios en la adjudicación de ayudas correspondientes a baremos de habitantes. Esto último será beneficioso en algunos casos, pero en otros se recibirá menos dinero.

Una Catalunya "saturada"

Ante estas modificaciones, Castells se ha mostrado preocupado por el desafío que este crecimiento supone a nivel de gestión de servicios y porque, en su opinión, estos no están dimensionados para afrontar la gran cantidad de gente que va llegando, por lo que la calidad empeorará. "Si hablamos de que la Catalunya de los 8 millones está saturada, pues imagínense qué no debe pasar en la ciudad de Vic, que ha crecido el doble que el país en los últimos 30 años", ha afirmado el alcalde.

Castells ha dicho ser consciente de que las soluciones "no son fáciles" a un problema "complejo", y ha añadido que la llegada del flujo mundial de inmigración hacia Europa es "humanamente comprensible". Con todo, ha subrayado que se necesitan "soluciones a nivel local" para "equilibrar" a la población con los recursos. "Sin los recursos necesarios desde la administración local, si no afrontamos este reto, tendremos problemas graves de gestión", ha advertido.

El alcalde de Junts ha explicado que su consistorio lleva meses trabajando con las distintas consellerias, pero la situación es "de emergencia sociodemográfica" y no percibe "signos de mejora". "Si no somos capaces de detener, de frenar el crecimiento, entraremos en situaciones de complejidad grave de gestión", ha insistido. Por ejemplo, en cuanto a la matrícula viva, desde que empezó el curso escolar, ya han llegado más de 100 alumnos a unas escuelas ya de por sí "muy tensionadas". En cuanto al padrón, cada mes es registran 250 altas y, al cabo del año, entre altas y bajas, hay unos 5.000 movimentos.

Controlar las fronteras

Castells cree que desde las fronteras es necesario controlar la entrada de personas que llegan sin contrato de trabajo ni arraigo. "Barajas o Barcelona son puntos de entrada de familias enteras, que humanamente vienen a buscar un futuro mejor, [...] pero es necesario hacer una redistribución de la llegada a todo el Estado y el continente, y dejar desarrollar los lugares tensionados". En este sentido, tampoco contempla como una solución "expulsar" a ciudadanos hacia otros municipios y trasladarles el problema. "Es un grito de alerta también para todas las alcaldías de la comarca, que hoy en día no viven esa situación de colapso. Al final, en la Administración local tenemos pocas competencias y, en cambio, asumimos la gestión del 100% del día a día", ha aseverado.

Por eso, el alcalde ha pedido a la Generalitat que reclame las competencias en la gestión del padrón. "Creemos que es la Generalitat quien debe gestionar el reto demográfico y no desde el Gobierno de Madrid". "Mientras no se traspasen las competencias, se necesitan medidas urgentes". A su juicio, hay que detener el rápido crecimiento para poder "centrarse" en construir oportunidades para los actuales 50.000 de Vic. "Garantizar vivienda digna para todos, trabajo digno para todos y un proyecto de vida basado en nuestro modelo social", ha añadido. El alcalde de Vic también ha apelado al resto de grupos del consistorio a un encuentro en enero para abordar "de forma conjunta" la situación demográfica en la ciudad.