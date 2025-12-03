A quién votarán los extremeños el 21D: estos son los 12 partidos que se presentan y sus candidatos

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha puesto fecha y nombres a la gran cita política de la región, publicando este miércoles la lista definitiva de candidaturas presentadas ante las juntas electorales provinciales de Badajoz y Cáceres.

Un total de 12 opciones políticas, con sus respectivos cabezas de lista, se medirán en las urnas el próximo 21 de diciembre, justo a las puertas de la Navidad.

Esta convocatoria anticipada, anunciada por la presidenta en funciones, María Guardiola, el pasado 27 de octubre, se produce como respuesta al "bloqueo" de la oposición que impidió la aprobación del presupuesto de 2026, abriendo ahora una intensa campaña electoral que se desarrollará entre el 5 y el 19 de diciembre.

La contienda no solo enfrentará a las formaciones tradicionales del bipartidismo, sino que también pondrá a prueba el peso de los partidos de reciente irrupción que hoy son claves en el tablero político regional, como es el caso de Vox.

Con 36 diputados por la circunscripción de Badajoz y 29 en la de Cáceres, la mayoría absoluta en la Asamblea extremeña está fijada en 33 diputados. En los últimos comicios, PSOE y PP empataron en escaños, 28 cada uno, siendo la opción política socialista la más votada, con 244.227 votos. Por su parte, Vox, con 49.798 votos, logró cinco diputados, mientras que Unidas por Extremadura obtuvo cuatro.

Precampaña

La carrera hacia el 21D ha provocado un desfile de líderes nacionales en Extremadura, que acuden a arropar a sus cabezas de lista regionales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue el último en aterrizar en la región, participando este domingo en un acto con militantes en la localidad pacense de Lobón. Previamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, hizo una demostración de fuerza al llenar el Gran Teatro de Cáceres antes de llevar la presentación de su candidatura a Badajoz y Mérida, para subrayar el papel de la formación de ultraderecha en la política extremeña.

Por su parte, Ione Belarra, acompañó a la candidata de su coalición, Irene de Miguel, en la feria de apicultura de Las Hurdes, enfocando su mensaje en la economía rural y local.

La atención se centra en la tarde de este miércoles en Mérida, cuando está prevista la llegada del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ofrecerá su apoyo al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, en un acto programado en el hotel Las Lomas.

Candidaturas

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (UED-SyT)

Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo (UED-SyT) presenta por Badajoz a Juan Viera Benítez y por Cáceres a Óscar Pérez Nevado.

Vox (Vox)

Por Badajoz el número uno es Ángel Pelayo Gordillo Moreno, mientras que Óscar Arturo Fernández Calle encabeza la lista de Cáceres.

Unidas por Extremadura Podemos Izquierda Unida Alianza Verde (PODEMOS-IU-AV)

Irene de Miguel Pérez es la candidata de Badajoz y José Antonio González Frutos, de Cáceres.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Miguel Ángel Gallardo Miranda lidera la lista en Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina en Cáceres.

Partido Popular (PP)

María Guardiola Martín y Abel Bautista Morán encabezan las listas cacereña y pacense, respectivamente.

Juntos por Extremadura-Levanta Extremadura (Juntos-Levanta)

Fernando Baselga Laucirica es el candidato por la provincia de Cáceres

Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco)

Álvaro Gallego Suárez de Figueroa e Israel González Fernández, por Badajoz.

Extremadura Unida (EU)

Pedro Cañada Castillo, circunscripción de Cáceres.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs)

José Ignacio Segura Rama es el número de Badajoz y Miguel Ángel Julián Martín de Cáceres.

Nuevo Extremeñismo - Adelante Extremadura (NEX)

Gerardo Rubio Muñoz es el número uno por Badajoz, mientras que Mónica López Del Consuelo por Cáceres.

Por un mundo más justo (Mundo + Justo)

Luis Blanco García, número uno de Badajoz y Óscar Apeles Mussons Blázquez de Cáceres.

Partido animalista con el medio ambiente (PACMA)

María José Germán del Viejo encabeza la candidatura de Cáceres y Adelaida Arabaolaza García la de Badajoz.