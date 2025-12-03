El Govern pide "unidad" a la oposición para proyectar una "imagen seria" en la lucha contra la peste porcina

Las aguas bajan revueltas en el Parlament por la peste porcina. La oposición lleva tres días reclamando que el president de la Generalitat, Salvador Illa, regrese de forma inmediata de su viaje institucional a México para liderar en persona la lucha contra la crisis sanitaria. Ante estos reproches, el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha pedido este miércoles a todos los partidos del hemiciclo actuar con "unidad" para proyectar una "imagen seria" a Europa y al mundo de que Catalunya está luchando con eficacia contra la peste.

La petición del conseller se ha producido durante la sesión de control al Govern en el Parlament. Allí han vuelto a arreciar las críticas a Illa por su ausencia. La diputada de Junts Jeannine Abella ha vuelto a afear al president que siga de viaje el día que una delegación europea visitará Catalunya para tratar el asunto. "La Comisión Europea a Catalunya y el president en México", ha lamentado. También el diputado de la CUP Dani Cornellà ha considerado que Illa debería volver "antes" para "liderar" la respuesta a la crisis sanitaria.

El Govern se ha mostrado molesto por estas críticas que ve injustas porque, alega, el president está permanentemente en contacto con los consellers que está llevando la cuestión. Así, Ordeig, considera que ahora lo importante no es enfangarse en reproches cruzados, sino demostrar que Catalunya actúa con rigor para que los nueve casos de peste porcina que se han detectado tengan el mínimo impacto posible a las exportaciones del sector. "¿Qué imagen queremos dar al conjunto de la sociedad, al conjunto de Europa y a los más de 100 países con los que tenemos relaciones comerciales?", se ha preguntado.