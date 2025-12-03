Illa dará explicaciones sobre la peste porcina en el Parlament a petición propia tras el veto al plan de Junts

El Parlament ha rechazado este miércoles que el president de la Generalitat comparezca ante el pleno para rendir cuentas de la gestión del Govern por el brote de peste porcina que afecta a Catalunya. Aunque Illa ya pidió el pasado lunes por iniciativa propia esta misma comparecencia, Junts ha querido forzar igualmente la votación para escenificar que la oposición presiona al president para que comparezca cuanto antes y que mientras hay una crisis sanitaria, él se encuentra de viaje institucional a México. De hecho, los posconvergentes y otros partidos exigen que regrese de inmediato de Centroamérica. De lo que se trataba hoy, por lo tanto, era de intentar exhibir que el PSC y el Govern están en minoría ante la Cámara. Pero no lo ha conseguido.

Los socios del Executiu, ERC y Comuns, no han participado en el plan y la votación ha quedado en nada: 63 diputados han votado a favor, 67 en contra y se han registrado dos abstenciones, las de Aliança Catalana. Los cinco votos restantes corresponden a ausencias en el hemiciclo.

La duda que sobrevuela en el ambiente es cuándo comparecerá Illa. La decisión está en sus manos. El president regresa del viaje el viernes por la tarde y se trasladará al Parlament para participar en la sesión de control. Si lo desea, justo después, podría celebrarse la comparecencia, lo que alargaría el pleno unas horas más. Si no, existe la posibilidad de que comparezca en el último pleno del año, que empieza el 16 de diciembre.

El portavoz de Junts, Salvador Vergés, ha defendido que hay "una crisis económica de consecuencias gravísimas y que puede comprometer 1.000 millones de euros en exportaciones, mientras el escaño de Illa está vacío". "Es muy grave que no esté cuando hay una misión europea y el ejército en Catalunya", ha añadido para justificar su petición: "Esto no es mala suerte, es mal gobierno".

Los socios de Illa, ERC y los Comuns, han defendido que ya se ha comprometido a comparecer a petición propia y que "más allá de hacer ruido y señalar", hay una situación grave que es la peste porcina "y se están tomando medidas" desde el Govern. "Hay que seguir los mecanismos", ha incidido Ester Capella. En la misma dirección se ha expresado el parlamentario David Cid: "Entiendo que quieran usar esto para confrontar con el Govern, pero votemos o no, pasará lo mismo", porque Illa ya ha pedido dar explicaciones en el pleno. La portavoz del PSC, Elena Díaz, ha salido en defensa de Illa y ha asegurado que el Govern "da la cara".

Por parte del PPC, Juan Fernández, ha parafraseado a Illa y ha dicho "que no se puede tener un president por Skype" [el president se refería en su día a Pere Aragonès]. "No podemos tener un president ausente cuando más lo necesitan los catalanes", ha asegurado, y ha puesto en valor el trabajo de la UME y la Guardia Civil. El diputado de la CUP, Dani Cornellà, también ha asegurado que las reuniones a distancia no bastan y que debe acudir al pleno. La extrema derecha de Vox, Joan Garriga, ha criticado que el jefe del Govern "esté comiendo nachos", y la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha pedido que comparezca en cuanto se pueda.