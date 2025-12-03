Pérez Llorca coge la bandera del valenciano para disputársela a la izquierda

Si la política está hecha de símbolos, el nuevo president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ya ha levantado su bandera. Entre los cambios anunciados esta mañana dentro de la reestructuración del Gobierno valenciano, donde ya se leen alianzas internas y ambiciones de gestión, hay también un gesto personal: Llorca asumirá directamente la política lingüística desde Presidència para impulsar la promoción del valenciano, un símbolo que en los últimos años había regresado al terreno del conflicto. Hasta ahora, el director general de Ordenación Educativa y Política lingüística, Ignacio Martínez Arrué, y el subdirector Vicent Satorres, dependían directamente de la Conselleria de Cultura. Ahora el área se dirigirá directamente desde el Palau.

Con el nuevo president, de Finestrat (La Marina Baixa), vuelve a ocupar el Palau un inquilino con el valenciano como lengua materna. La ha utilizado de manera habitual en las Corts, en sus funciones como síndic popular, y lo hizo también en su estreno con el debate de investidura.

La defensa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), de hecho, es la única línea roja que el president levantó a Vox en el debate de investidura, donde por otro lado exhibieron una sintonía total y sin complejos en materias como las políticas para frenar la inmigración o la oposición a las políticas climáticas.

El reencuentro con la AVL, que este miércoles celebraba el gesto del president, es una de las cuestiones que Llorca deberá abordar. Desde hace dos años y medio, desde que Ximo Puig dejó el Palau, el uso del valenciano había quedado orillado en la representación pública de la Generalitat Valenciana. Pese a que había y hay varios consellers valencianohablantes (como Salomé Pradas o Martínez Mus) ni el president Mazón ni la portavoz del Consell utilizaban la lengua propia. A duras penas algún miembro del gobierno autonómico pronuncia correctamente las palabras 'Consell' o 'Generalitat'.

La gestión de Mazón, de hecho, ha devuelto el valenciano al terreno del conflicto. Primero, con la llamada ley de libertad educativa, que se tradujo en un controvertido ‘referéndum’ en cada centro escolar para que los padres eligieran la lengua base. Inesperadamente, el valenciano se impuso en la mayoría de comarcas. Más recientemente, la disputa en torno a la lengua se había trasladado al Monasterio de San Miguel de los Reyes, donde tiene su sede la AVL.

Mazón, más por necesidad que por convicción, había asumido en primera persona la decisión de Vox de convertirla en objetivo, de “estrangularla” económicamente, con severos recortes en su presupuesto. De hecho, Mazón había anunciado un cambio en su ley de creación para modificar su nombre. Quiere que sea la Academia de la Lengua Valenciana. Habrá que ver cómo navega Llorca ahora, entre su defensa de la institución como patrimonio de la Generalitat (y del PP, en tiempos de Zaplana) y las presiones del socio al que necesita para aprobar los presupuestos.

Como Mompó

Con este movimiento, en clave orgánica el PP gana un nuevo ‘referente’ valencianista, plaza que hasta ahora ocupaba Vicent Mompó casi por incomparecencia del resto. El presidente de la Diputación de Valencia, de hecho, también decidió a principios de su mandato dirigir desde Presidencia la ‘promoció i ús del valencià’. Con este cambio, y finiquitada la era del PP de Mazón, el PP parece que recupera peso en materia simbólica, una cuestión que había vuelto a organizar a la izquierda en la defensa de la AVL o de la comunidad educativa contra la consulta escolar. Hay competencia ahora en la defensa del valenciano. No en balde, tanto Pérez Llorca (Finestrat, Marina Baixa) como Mompó (Gavarda, Ribera Alta), proceden de geografías menos atormentadas por los fantasmas de las viejas batallas identitarias que golpearon especialmente a la ciudad de València, y que regresas cada cierto tiempo.