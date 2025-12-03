El Parlament rechaza rebajar el IRPF como defienden PP, Junts y Vox

El eje izquierda y derecha ha vuelto a operar en el Parlament. La Cámara catalana ha dado un portazo a la proposición de ley para rebajar el tramo autonómico del IRPF que ha puesto sobre la mesa el PP bajo el argumento de que la presión fiscal es una "bota en el cuello" de las clases medias y trabajadoras. La mayoría que suman el PSC, ERC, los Comuns y la CUP ha rechazado una medida que sí que querían tramitar tanto Junts como Vox, mientras que Aliança Catalana se ha abstenido.

La iniciativa de los populares planteaba reducir un 4% la cuota autonómica para las rentas inferiores a 22.000 euros, un 3,5% hasta los 33.000 euros y un 2,5% a los que cobran hasta 53.000. De poco ha servido que el portavoz de los populares en Catalunya, Juan Fernández, haya defendido que se trata de una medida "justa, progresiva y asumible" porque ayuda "a quienes más han sufrido la inflación" y una mayor pérdida de la capacidad adquisitiva.

No compensar esa pérdida de poder adquisitivo sí que es liberal Albert Castellà — Diputado de Junts

De hecho, Junts ha considerado "tímida" la propuesta si de lo que se trata es de compensar la pérdida de poder adquisitivo por la subida de precios de los últimos años. "No compensar esa pérdida de poder adquisitivo sí que es liberal", ha dejado caer el diputado Antoni Castellà recordando que su grupo ha presentado también una iniciativa en el mismo sentido. Y Vox ha cargado contra el "malgasto" que se hace del dinero de los contribuyentes al tiempo que ha defendido que rebajar impuestos es la vía para subir los salarios de los trabajadores.

Los partidos contrarios a esta rebaja, como el PSC, han desplegado un argumentario para desmontar el "infierno fiscal" que denuncia la derecha recordando que la presión está por debajo de la media europea y recordando, especialmente, que los populares votan en contra de que sean las rentas altas las que paguen unos impuestos que son imprescindibles para sostener los servicios públicos y las pensiones. Socialistas y ERC ya pactaron a principios de año una reducción del tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas. "Ustedes quieren acabar con los servicios públicos y el autogobierno", ha lamentado la diputada republicana Lluïsa Llop.

Quieren el dinero en el bolsillo de los más ricos David Cid — Portavoz de los Comuns

Especialmente vehemente ha sido el portavoz de los Comuns, David Cid, que ha tachado de "camama" la iniciativa del PP. "Quieren el dinero en el bolsillo de los más ricos", ha espetado tras afear que la propuesta presentada signifique, en realidad, dos euros de ahorro al mes para las rentas medias y de 150 euros para el 1% de la población que más ingresa. La diputada de la CUP Laure Vega ha hecho también hincapié en que se trata de un ahorro irrisorio al tiempo que los populares se niegan a regular los alquileres, que sí que sería un "verdadero ahorro" para las familias.

Aliança Catalana ha sido el único grupo que ha apostado por la abstención con el pretexto de que la propuesta del PP no hace ninguna referencia "al saqueo fiscal crónico" que denuncia que padece Catalunya y de que su modelo es una fiscalidad "soberana y propia sin injerencias". Sílvia Orriols ha tratado de defender que no está en contra de las pensiones pese a haber asegurado que eran una "estafa piramidal".