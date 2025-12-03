Junqueras: "Junts debe servir a la sociedad y no a pelearse y reconciliarse constantemente"

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha asegurado este miércoles que "Junts debe dedicarse a servir a la sociedad y no a pelearse y reconciliarse constantemente, como hace". Junqueras ha hecho estas declaraciones en Paiporta (Valencia), tras visitar algunas de las zonas más dañadas por la dana, y en una comparecencia ante los periodistas ha sido preguntado por el "incumplimiento" con Junts que ha admitido recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, el líder de ERC ha apuntado que "todos los partidos han de dedicarse al servicio de la sociedad, y Junts también". "Hay muchas cosas que son importantes para nuestro país y el conjunto de la sociedad. El PSOE ha de cumplir sus compromisos, como cualquier persona o partido que quiere merecer el apoyo de la ciudadanía, y Junts también". Junqueras ha tenido, además, palabras de apoyo para los damnificados por la dana: "Es preciso que no se olvide lo sucedido", ha asegurado. También se ha mostrado decepcionado por la lentitud con la que se acometen infraestructuras de protección y con el hecho de que "se mantenga un modelo económico depredador del territorio, que favorece estas catástrofes".