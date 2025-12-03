Illa ofrece Catalunya para albergar una cumbre entre regiones europeas y latinoamericanas

El president de la Generalitat Salvador Illa ha subido al atril del Senado mexicano este miércoles para reivindicar una Catalunya "abierta", comprometida con la "pluralidad" de España y con el reto de generar prosperidad compartida entre todas sus regiones como ejemplo del "federalismo" que ve como único camino para el futuro de Europa. En un acto organizado por la Cámara Alta de México sobre el rol de los gobiernos regionales en la internacionalización de los territorios, Illa ha lanzado la propuesta de que Catalunya lidere "de manera periódica" una cumbre de regiones europeas y latinoamericanas para "compartir políticas, proyectos y conocimientos" que puedan dar respuesta a los retos globales.

"Debe servir para fortalecer el papel de las regiones como actores e interlocutores ante los organismos internacionales", ha espetado el president. La intención es que Barcelona sea la primera anfitriona de este evento, que toma como ejemplo el foro de la Unión por la Mediterráneo, inaugurada en Barcelona hace 30 años, y que servido de catalizador en la cooperación entre Europa y África. En este futuro espacio deberán ser las regiones quienes estén en el centro de las decisiones a tomar.

En su intervención en el Senado, el president ha hecho una férrea defensa del federalismo y lo ha situado como el "único camino" posible en la Europa actual, que debe "mirar" con fraternidad e igualdad a las regiones latinoamericanas para dar respuesta de la mano y de forma "multilateral" a los actuales "cambios geopolíticos" con el objetivo final de acabar con las desigualdades.