El Gobierno alerta de que la desinformación y la falta de vivienda son una "amenaza" para la Constitución

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha echado mano de una alegoría para explicar en qué punto se encuentra la democracia española en tiempos de polarización: cuando a una rana se la pone en agua hirviendo, es evidente que va a saltar, pero si se la pone en agua fría y se le va subiendo poco a poco la temperatura, acabará "cocida sin darse cuenta". Eso es lo que, a su juicio, están haciendo unas redes sociales que están imponiendo una "dictadura sutil" a través de un algoritmo que "fragmenta y enfrenta" a la sociedad mediante bulos. Es por ello que ha definido la desinformación, motor de los "discursos de odio y la mentira", como una de las grandes "amenazas" a la Constitución.

Lo ha dicho en un acto en el que, precisamente, se ha buscado conmemorar los 47 años de vigencia de una Carta Magna que ha sido elogiada por haber garantizado el periodo de paz más largo en España desde el fin de la dictadura franquista y que ahora es reivindicada como "el faro" a seguir en las "aguas agitadas" en las que trata de navegar -y no naufragar- la política española. Prieto, así como el constitucionalista Xavier Arbós, han situado el cumplimiento de su contenido como el mejor antídoto para protegerla en un momento en el que se está fabricando por parte de la extrema derecha una "nostalgia" de tiempos pasados que puede convertirse en una "herramienta política muy peligrosa".

Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber a dónde vamos Carlos Prieto — Delegado del Gobierno en Catalunya

"Si no sabemos de dónde venimos, no podemos saber a dónde vamos", ha advertido el delegado, que ha puesto de ejemplo el cumplimiento de dos derechos para robustecer el apoyo a la Constitución: el derecho a la información veraz y el derecho a la vivienda. Apenas hace dos años, ha recordado Prieto, que se aprobó en España la primera ley de vivienda, además de hacer hincapié en que difícilmente se puede combatir la desafección creciente si los jóvenes ven truncadas sus posibilidades de emanciparse. De la misma manera, ha recordado que la respuesta migratoria debe tener en cuenta que los derechos que recoge la Constitución no distinguen color de piel porque son para todos. "El desafío más acuciante es la desigualdad", ha resumido.

Las reformas pendientes

También Arbós ha hurgado en que la desafección emana de las "promesas incumplidas" como la del derecho de todos a disponer de una vivienda asequible, por lo que no es de extrañar que decaiga el apoyo a la ley suprema cuando hay una generación que no ve posibilidades de prosperar. En tono académico, el catedrático emérito ha puesto el foco en las luces pero también en las sombras de la Constitución, y en la necesidad de introducir reformas.

Una de ellas, como respuesta a una "polarización creciente" que, a su juicio, lo "empeora todo" porque se consolidan dos bloques "irreconciliables", es que se introduzca un mecanismo para las investiduras que evite entrar en un "bucle de repetición" de las elecciones. Un automatismo como el que funciona con las alcaldías, donde si no hay mayoría se lleva la vara el más votado.

Prieto ha hecho también referencia a ese camino para "perfeccionar" la Carta Magna pese a ser una referencia para la democracia introduciendo el derecho al aborto o a una muerte digna, al matrimonio igualitario, a las privacidades digitales o las políticas de protección del cambio climático. "No es un texto inerte, es adaptable y evolutivo como la sociedad. Es cuestión de todos protegerlo", ha afirmado.

Sin embargo, la realidad aritmética es la que es en el Congreso de los Diputados, por lo que Arbós, que era un joven profesor vinculado a Jordi Solé Tura cuando se elaboró la Constitución, ha llamado a volver a construir un amplio consenso para reformarla. "Espero que haya una nueva generación que pueda decir: "Yo estuve en ese momento", ha concluido.

Memoria democrática

El acto con motivo del Día de la Constitución celebrado en Catalunya se enmarca dentro del programa impulsado por la delegación del Gobierno para conmemorar los 50 años del fin de la dictadura con la muerte de Franco. Se trata de seis convocatorias descentralizadas que están teniendo lugar en Tarragona, Corbera d’Ebre, Barcelona, Girona y Lleida para poner el foco en la memoria democrática, los represaliados durante el franquismo, en cómo explicar este pasado reciente a los jóvenes y los movimientos de resistencia como la Nova Cançó. Según Prieto, la "mayor traición" que podría hacerse a la Constitución es no recordar que España transitó "de un régimen totalitario a una democracia consolidada".