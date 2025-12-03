Los críticos de ERC en Barcelona impugnan el congreso para elegir al nuevo líder

Nuevo capítulo en la crisis que vive ERC de Barcelona tras la reciente dimisión en bloque de más de la mitad de su cúpula por desavenencias internas. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, este miércoles un total de 26 militantes han presentado ante la comisión de garantías del partido una petición para impugnar varias decisiones recientes de la formación. Entre ellas, impugnan las primarias del 27 de febrero en las que los militantes deben elegir el próximo candidato a la Alcaldía de la ciudad y también el congreso regional del 17 de abril en el que se tiene que escoger al nuevo líder del partido en Barcelona.

En el escrito de impugnación presentado, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, estos militantes alegan que en la convocatoria de las primarias y del congreso ha habido varios "incumplimientos flagrantes" del reglamento interno de ERC. Por ejemplo, según estos afiliados, este congreso debería haberse celebrado antes de finales de este año, y no a casi cinco meses vista. Esta impugnación es un nuevo pulso que los sectores críticos de ERC lanzan contra la dirección de Oriol Junqueras.

¿Cuál es el conflicto? La disputa radica en la interpretación del reglamento. Esta normativa interna establece que si dimite más de la mitad de la cúpula del partido -como ha sido el caso en ERC de Barcelona-, se tiene que "convocar necesariamente un congreso regional en el plazo máximo de un mes". Los críticos pues, interpretan que se ha actuado de forma ilegal porque se ha dejado este congreso para el 17 de abril y que, en consecuencia, esto también contamina el proceso de primarias. Fuentes del partido, en cambio, defienden que han obrado bien porque interpretan que el reglamento les obliga solo a "convocar" el congreso, no a celebrarlo, por lo que no ven problema en que sea dentro de cinco meses.

Lo que esconde esta disputa por la interpretación del reglamento es, en realidad, un enfrentamiento interno por el control de la federación de ERC en Barcelona, la más numerosa en militantes de las que tiene el partido. Los sectores críticos de la formación consideran que la actual líder de la federación barcelonesa, Creu Camacho, es demasiado próxima a Oriol Junqueras, de aquí que empezaran este pulso con la dimisión en bloque de hace dos semanas. Algunos de los dimisionarios han firmado la impugnación, pero otros no, según precisan fuentes conocedoras.

Los críticos, aparte de impugnar las primarias y el congreso regional, también piden que se actúe contra la comisión gestora que lidera el partido en Barcelona y que se formó para pilotar la organización hasta que se elija un nuevo líder. Consideran que esta gestora, al frente de la cual está la propia Camacho, ha incurrido en una "extralimitación de sus funciones".

¿Y ahora qué?

Ahora la comisión de garantías deberá estudiar esta petición y decidir si la avala o no. Se da la circunstancia que al frente de esta comisión -que es el órgano disciplinario que interviene en los conflictos internos- está Patrícia Gomà, exalto cargo de la Generalitat y exlíder del partido en la ciudad. En su día, Gomà se alineó en posiciones críticas con Junqueras, pero poco a poco fue acercándose al líder del partido hasta acabar dándole apoyo en el último congreso.

Esta crisis de la federación de ERC en Barcelona ha reabierto la pugna de los sectores críticos del partido con Junqueras, una pugna que parecía resuelta tras el último congreso del partido en el mes de marzo pasado, en el que Junqueras se impuso. Para medir a los ganadores de este nuevo pulso en Barcelona estarán tanto las primarias del 27 de febrero como el congreso regional del 17 de abril. Eso sí, siempre que no quede todo suspendido por la comisión de garantías.