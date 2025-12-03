Barcelona tendrá un nuevo vuelo directo con Ciudad de México

En el Palau de la Generalitat han tomado el reto de que Catalunya gane presencia en México, pero el president Salvador Illa quiere concreciones y por eso va a poner sobre la mesa todas las facilidades, también logísticas. Este miércoles, tras reunirse con una cincuentena de empresarios mexicanos y catalanes con presencia estable en el país centroamericano, Illa ha oficializado que Barcelona contará con una nueva línea directa con Ciudad de México, que operará Aeroméxico con seis vuelos semanales a partir del 26 de marzo de 2026, lo que movilizará unas 3.000 personas a la semana.

La aerolínea ya había conectado ambas capitales entre 2007 y 2012, un periodo en el que transportó más de 160.000 viajeros. Su regreso se suma a la operativa diaria de Emirates, que actualmente ofrece el único vuelo directo entre Barcelona y Ciudad de México. Con la incorporación de Aeroméxico, la frecuencia se doblará y quedará fijada en dos vuelos diarios todos los días, salvo los martes -cuando no habrá salida desde la capital mexicana por parte de Aeroméxico- y los miércoles -con solo una salida desde Barcelona con Emirates-. De momento, el vuelo se mantendrá hasta el 24 de octubre de 2026 y después se analizará la viabilidad de su continuidad.

Salvador Illa en un encuentro empresarial en la Cámara del Comercio española en México. / ARNAU CARBONELL

El anuncio se ha realizado en el marco de un acto en Ciudad de México organizado por la Cambra de Comerç de Barcelona y la Cámara de Comercio Española en México. Illa ha estado acompañado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Cambra, Josep Santacreu; y el vicepresidente de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli, además del presidente de la Cámara en México, Antonio Basagoiti y el embajador español en México, Juan Duarte Cuadrado. Las dos entidades empresariales han pactado intensificar sinergias para avanzar en la internacionalización de las compañías catalanas en América Latina, un objetivo prioritario del Govern ante el contexto arancelario global.

La ampliación del aeropuerto de El Prat

La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona confían en que la reanudación del vuelo con Aeroméxico sea un catalizador para nuevas oportunidades y afiance la relación económica y comercial entre Catalunya y México. Pero también ha servido para lanzar un mensaje político sobre una de las cuestiones que más ampollas levanta en sus socios, tanto de Illa como de Collboni: la ampliación del aeropuerto de El Prat. "Se puede ser responsable con el medioambiente y construir infraestructuras que nos permitan conectarnos con el mundo", ha apuntado el president. También el alcalde de Barcelona ha aprovechado la ocasión para hacer una férrea defensa de este proyecto: "Es importante que [el aeropuerto] crezca para poder ofrecer oportunidades como esta", ha declarado.

Latinoamérica es ya una región estratégica para la economía catalana. Las exportaciones con destino al continente crecieron un 2,5% en 2024 y alcanzaron los 7.631 millones de euros, el doble que hace una década. México se sitúa como principal comprador latinoamericano de producto catalán -sobre todo de vehículos, maquinaria y perfumería-, y una tercera parte del total se hacen por carga aérea. Catalunya lidera además el conjunto de exportaciones españolas al país, con un peso del 35,8%.

El presidente de la Cámara en México, Antonio Basagoiti, junto al president Salvador Illa y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. / ARNAU CARBONELL

A ello se suma la implantación empresarial de 1.634 compañías catalanas exportan de forma regular a México y más de 500 tienen filiales catalanas en su territorio. "Es un paso importante para estrechar lazos económicos, pero también personales; hay que conectar economías y personas", ha trasladado Illa a los asistentes, entre quienes figuraban directivos de sectores industriales y de servicios con fuerte implantación bilateral. "Es indiscutible que hay una relación cultural muy estrecha entre Catalunya y México, pero también económica y por eso no hay que mirar lo que somos y lo que hemos sido, sino lo que podemos ser", ha añadido Santacreu, que también ha puesto en valor el impacto positivo que tendrá para el turismo de ambos países.

Collboni, por su parte, ha subrayado la importancia de reforzar la conectividad aérea para consolidar la proyección internacional de Barcelona y favorecer la atracción de inversiones. "Es una buena forma de oficializar los puentes que queremos construir entre Barcelona y México, entre Catalunya y Latino América", ha reinvidicado el alcalde.