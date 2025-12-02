Sánchez lanza otro guiño a Junts con un decreto económico y nuevas promesas: "Vamos a cumplir"

Pedro Sánchez busca reconducir la relación con Junts en uno de los momentos más complejos de la legislatura. Para ello, este martes se llevará al Consejo de Ministros un decreto con medidas exigidas por los posconvergentes y que suponen también un guiño al empresariado catalán. Con representantes de estos últimos, precisamente, se reunió la pasada semana Alberto Núñez Feijóo y les pidió su intermediación para el apoyo de Junts a una moción de censura. El decreto incluye compromisos pendientes o exigidos por los posconvergentes, con cariz económico, como aumentar el margen de gasto en entidades locales y provinciales para poder realizar más inversiones o ampliar los plazos para promover la digitalización en procesos de facturación, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.

"Vamos a cumplir", ha asegurado Pedro Sánchez durante una entrevista en 'RAC1' esta mañana. Asimismo, ha avanzado que se están dando pasos para desbloquear la ley para atajar la multirreincidencia de Junts o la publicación de las balanzas fiscales. Asimismo, el presidente del Gobierno anunció que próximamente se aprobará otro decreto para crear una partida con ayudas dirigidas a los propietarios de inmuebles ante impagos en caso de arrendamiento entre jóvenes o familias vulnerables.

Aun reconociendo que las relaciones están rotas, se ha mostrado optimista por recuperar las bases del denominado 'acuerdo de Bruselas'. Como muestra de buena voluntad ha asumido en primera persona los "incumplimientos" o los "retrasos", para reiterar su determinación de solventarlos. Más allá de la letra pequeña de los compromisos, el jefe del Ejecutivo se ha referido a la "resolución del conflicto político" para lo que se necesita un diálogo con la participación de todas las partes.

Fuentes de Junts consideran que se trata de un paso dado esta semana después de varios acercamientos del Gobierno y lo enmarcan en la necesidad de Sánchez de sostener la legislatura. Creen que toca cumplir, que por eso firmaron los pactos, pero siguen desconfiando de que sea así. Estas fuentes recalcan que estarán atentos a los pasos del PSOE, pero afirman que nada cambia la posición que anunciaron al romper con el presidente.

Con el decreto que se aprobará este martes, según trasladan fuentes de Moncloa, los alcaldes y los presidentes de Diputación van a tener más capacidad y más facilidad para invertir, por ejemplo, en proyectos que no conlleven un gasto corriente, como en construcción de vivienda o gestión de agua. "Esto va a ser bueno para los ayuntamientos de Catalunya, pero también para los del conjunto del Estado", defendió Sánchez durante la entrevista.

Financiación singular

Sobre la propuesta de reforma de la financiación autonómica, pacta con ERC, Sánchez ha defendido que no solo beneficiará a Catalunya, sino también al conjunto de las comunidades autónomas, sacudiéndose las acusaciones de agravio de los presidentes del PP. Un modelo, aseguró, "con más recursos" y equilibrando "un sistema multilateral, junto a un reconocimiento de las singularidades de los territorios, particularmente, Catalunya".

En lo que respecta a la recaudación de los impuestos por parte de Catalunya, el jefe del Ejecutivo ha renocido que existen menos avances debido a una complejidad técnica y de recursos humanos. "Probablemente, no se pueda cumplir en su totalidad en los próximos años, pero caminaremos por esa vía", apuntó.