Rufián ve un error los guiños de Sánchez: "Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales"

Las dos entrevistas a medios catalanes que este martes ha concedido el presidente del Gobierno no han servido para recomponer su relación con Junts, pero sí han tenido el efecto de impactar en el debate político en Catalunya. Sobre todo, en cuanto a los guiños que Pedro Sánchez ha lanzado al partido de Carles Puigdemont para que reconsidere su decisión de retirar el apoyo al Ejecutivo que tomó semanas atrás. Uno de los primeros en reaccionar ha sido el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha reprochado a Sánchez que estos guiños son un "error".

La tesis principal de ERC es que Junts no ha roto con el PSOE porque haya incumplido los acuerdos de investidura, como los posconvergentes alegaron en público, sino por intereses meramente electorales ante el retroceso que le auguran algunas encuestas. De aquí que los republicanos consideren que la situación no se reconducirá con buenas palabras de Sánchez al partido de Puigdemont. "Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez", ha dicho en la red social 'X'.

¿Qué hacer pues, ante la decisión de Junts de romper con el PSOE? ERC es partidaria de seguir con la legislatura adelante y llevar acuerdos al Congreso que sean tal calado que el partido de Carles Puigdemont no pueda negarse a apoyarlos. En la mente de los republicanos está, por ejemplo, la financiación. Sostienen, pues, que si el pacto es lo suficientemente ambicioso para Catalunya, Junts acabará sumándose a él tarde y temprano y la ruptura con el PSOE quedará desactivada.