El PSOE denuncia contratos de la Junta de Andalucía con empresas de la trama corrupta de Almería

Los socialistas miran a la Junta de Andalucía en el caso Almería. El PSOE ha exigido explicaciones urgentes al Ejecutivo autonómico sobre una serie de contratos con empresas investigadas. Según la denuncia del PSOE, la administración popular habría dado contratos por valor de 301.873,37 euros a tres empresas vinculadas a cargos del PP de Almería y sus familiares: OYC Servicios Urbanos SL, Hijos de David Martínez SL y Tagilis SRL.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado este martes en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno de Juanma Moreno mantiene contratos relacionados con la trama corrupta del PP de Almería. Según ha desgranado la dirigente del PSOE, estas contrataciones se habría desarrollado por procedimientos de emergencia y como contratos menores con cargos del PP y sus familiares.

"¿Mafia o democracia?", se ha preguntado la portavoz de los socialistas para enumerar los contratos en los que el PSOE cree que podrían estar relacionados con el caso. En total, se ha referido a cinco adjudicaciones y cuatro contratos resueltos. La portavoz adjunta de los socialistas ha reclamado explicaciones al Gobierno de Moreno y ha recordado que su formación lleva "cuatro años denunciando lo que ocurre en Almería".

Tres casos

Primero, Férriz se ha referido a la empresa OYC Servicios Urbanos SL, la cual tendría adjudicado "un contrato menor de la Junta". Según ha señalado, el actual administrador "es un familiar del alcalde de Fines -uno de los detenidos por la trama-" y los "antiguos administradores son concejales del PP, algunos de ellos también de Fines". Además, en el momento de la adjudicación, la delegada territorial era "la que hoy es número 2 del Ayuntamiento de Almería, gobernado por el PP".

La socialista también ha apuntado a Hijos de David Martínez SL, que, según sus datos, "recibe tres contratos menores, dos en Granada y uno del SAS". El propio alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, "que todavía no ha dimitido, fue administrador único hasta julio de 2023". A partir de este momento, según ha desgranado Férriz, la empresa almeriense pasa a ser administrada por la mujer del primer edil.

El dardo más directo de la portavoz adjunta de los socialistas ha ido hacia la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Los dos responsables de la cartera en esta legislatura, Ramón Fernández Pacheco y Carmen Crespo, son almerienses y podría haber dado contratos a Inversiones y Promociones Tagilis SRL, entre 2020 y 2021. Esta firma también está ligada al alcalde de Tíjola.

Explicaciones sobre los contratos

"A ver si es posible que alguien del Gobierno nos cuente exactamente cuáles son los contratos que tiene la trama corrupta de Almería con el Gobierno de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla", ha insistido la parlamentaria socialista. Así, se ha preguntado si los populares "van a manifestarse también en la puerta de la Diputación" y ha ironizado con que el PP da las gracias a los responsables "por haber robado en la cara de los almerienses".

La Guardia Civil investiga desde el cobro de comisiones por mascarillas a mordidas en contratos menores en la provincia desde 2016. Por ahora los trabajos del juez en Almería alcanza ya a una veintena de empresas de la provincia, entre las que se encuentran las mencionadas por Férriz, y las adjudicaciones de hasta cinco programas de la Diputación provincial que hasta ahora dirigía Javier Aureliano García.