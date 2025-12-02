La oposición intensifica su presión para que Illa regrese de México: "Si yo fuera el president estaría en Catalunya"

Mientras Catalunya contiene el aliento hasta saber el alcance real del impacto de la peste porcina, en el ámbito de la política la polémica sigue instalada en si es oportuno que el president de la Generalitat, Salvador Illa, esté de viaje institucional a México en plena crisis. Este martes, la oposición en bloque ha vuelto a exigir al presidente catalán que regrese de forma inmediata para dar respuesta a la crisis en persona, y no vía telemática como está haciendo hasta ahora.

"Estamos ante una situación de crisis y de alerta. Si yo fuera presidente de la Generalitat, a mí me gustaría estar en Catalunya", ha dicho la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. No es la única que se ha pronunciado en estos términos. El diputado de la CUP Dani Cornellà ha disparado en la misma dirección: "Es evidente que el president, en un momento así, debería estar aquí".

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, este martes en rueda de prensa. / Marta Sierra / ACN

Junts ha ido un paso más allá y ha pedido que el president comparezca en el Parlament para dar explicaciones esta misma semana aprovechando que hay un pleno que empieza este miércoles y que acabará el viernes por la tarde. De hecho, los posconvergentes pedirán una alteración del orden del día para que todos los partidos voten forzar esta comparecencia. "Que aborte el viaje y que comparezca en el pleno. Tiene que liderar esta crisis", ha expuesto el portavoz de este partido en la Cámara, Salvador Vergés.

Illa está en México desde el sábado y no tienen previsto regresar hasta el próximo viernes. Eso sí, cuando aterrice irá directo al Parlament para participar en el último tramo del pleno, que es la sesión de control al president. Ya estaba previsto así antes de que empezara el brote de peste. La duda que está en el aire es, si aparte de participar en la sesión control, hará una comparecencia específica para abordar la cuestión, lo que podría alargar el plenario unas horas más. Por ahora no está previsto, pero todo podría cambiar si la oposición se une. No es descartable que lo haga.

El PSC se ha quedado solo defendiendo la gestión a distancia del president

Desde el Govern insisten en que Illa ha gestionado el problema en primera persona aunque haya sido distancia conectándose a diario con los consellers Òscar Ordeig y Núria Parlon que están gestionando el tema sobre el terreno. La portavoz de los socialistas en la Cámara, Elena Díaz, también ha reivindicado que tanto el president como los dos consellers ya se han puesto "a disposición del Parlament" para dar explicaciones. Sin embargo, defienden que deben ser comparecencias bien programadas siguiendo los procedimientos del Parlament, y no algo improvisado este mismo viernes.

Ante la presión de la oposición, el Govern ha vuelto a defender la gestión de Illa. "El president ya ha modificado su agenda para estar conectado y presidir todas las reuniones sobre esta crisis", ha asegurado la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, informa Sara González. Sobre cuándo comparecerá el president en el Parlament para dar cuenta de esa actividad, ha asegurado que será la Mesa y la Junta de portavoces las encargadas de fijar la fecha.

Fomentar la caza y algún elogio

También Vox ha criticado que Illa esté en México "perdiendo el tiempo y gastando el dinero de los catalanes", pero ha puesto el foco en otro tema. Para el partido de ultraderecha el problema surge de las políticas ecologistas, por lo que ha pedido que se fomente la caza de jabalíes. "La caza ha vivido entre los humanos siempre. Es buena y positiva. No se tiene que criminalizar al cazador como hacen los 'progres' y los 'ecolojetas'", ha dicho su portavoz parlamentario, Joan Garriga.

Tantas críticas formuladas desde la oposición han hecho que destacara también un elogio. Ha sido el que lanzado el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, al conseller Ordeig. Según el líder popular, la decisión de sacrificar jabalíes para controlar la peste porcina es "desagradable pero correcta". Eso sí, ha ironizado con que si esta decisión la hubiera tomado su partido se habría convocado de inmediato "una 'manifa' en nuestra sede con pancartas de Peppa Pig y su familia". Pese al elogio, el portavoz parlamentario de los populares, Juan Fernández, también ha exigido la vuelta inmediata de Illa: "Es urgente e imprescindible".

A vueltas con la UME

Otro factor de conflicto en la gestión de la crisis es el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar a contener el brote, un hecho que se ha producido a petición de la Generalitat y que ha disgustado a Junts, ERC y la CUP. Los anticapitalistas han registrado varias preguntas parlamentarias al Govern para saber porque no se ha decidido gestionar toda la crisis con "personal propio". "¿No tenemos medios propios? La aparición del ejército [en Catalunya] no se produjo ni durante la época del covid", ha lamentado la portavoz de ERC en la Cámara, Ester Capella. "Ha llegado antes la UME a Catalunya que el president", ha ironizado Vergés.