El Parlament conmemora los 93 años de su primera sesión: "Catalunya es una nación orgullosa de sus raíces"

A las 15.50 horas del 6 de diciembre de 1932 -el sábado se cumplirán 93 años-, Lluís Companys fue elegido presidente del Parlament de Catalunya con 67 votos. "Estoy profundamente agradecido (...) Es un honor imborrable", fueron sus primeras palabras. A continuación, el entonces presidente de la Generalitat, Francesc Macià, ofreció un discurso a los 83 diputados presentes: "Retomamos la historia de un pueblo justiciero que no se doblega". No fue una sesión cualquiera: fue la primera de la historia de la actual Cámara catalana. Fue la reanudación del parlamentarismo en Catalunya desde de las cortes catalanas abolidas en el 1716. Este martes, el Parlament ha querido conmemorar la efeméride con los familiares de aquellos diputados precursores. "Catalunya es una nación orgullosa de sus raíces", ha dicho el presidente actual de la institución, Josep Rull.

La conmemoración ha contado con la colaboración del periodista e historiador Enric Calpena, la doctora en historia por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, Mercè Morales, y el doctor en historia contemporánea por la Universitat de Barcelona (UB), Daniel Roig. "Fue la primera experiencia democrática de nuestra historia", ha destacado Roig, en unos tiempos en que Europa avanzaba en la dirección contraria con Mussolini en el poder en Italia y Hitler a punto de llegar a la cima en Alemania.

Ese 6 de diciembre de hace 93 años fue festivo en Catalunya, una decisión de Macià para que los ciudadanos pudieran unirse a celebrar el nacimiento de la Cámara. Morales ha hecho la radiografía del diputado de la época: todo hombres, de entre 35 y 40 años, y provenientes de sectores variados como el derecho, la medicina, la ingeniería, la economia, la empresa y el mundo intelectual. "Era un parlamento culto y moderno", ha asegurado. Una Cámara catalana en la que ERC y sus partidos afines dominaban ampliamente con tres cuartas partes de sus diputados, mientras que la Lliga era el principal partido de la oposición. "Había una ilusión colectiva de que empezaba la acción de govern", ha rematado la historiadora.

Ese Parlament tendría una vida efímera. Las últimas sesiones se celebrarían en el 1938 y, con el franquismo, la mayoría de diputados tuvieron que irse al exilio. Las sesiones del Parlament no se reanudarían hasta su restauración el 10 de abril de 1980. Solo dos diputados repetirían respecto a la sesión fundacional: Josep Andreu Abelló y Joan Casanelles. Para conmemorar estos 93 años, el Parlament ha rebautizado su auditorio como auditorio Lluís Companys, ha colocado un busto del expresidente en la entrada y ha elaborado una orla de los 83 primeros parlamentarios. "Que el Parlament sitúe esta orla en un puesto de honor nos dignifica colectivamente", ha dicho Rull.

El presidente del Parlament ha hecho un discurso centrado en la necesidad de reivindicar el pasado y la memoria colectiva. Así, ha dicho que Catalunya es una nación que a la que demasiado a menudo "se le ha negado el conocimiento de su propia historia". Esta mirada hacia atrás, sin embargo, no ha impedido que también reivindicara la evolución de los tiempos. De un Parlament con solo hombres en 1932, ha recordado que actualmente se ha pasado a una Cámara en que hay más mujeres diputadas.

También ha destacado la capacidad de Catalunya de sobrevivir y de los giros que ofrece la historia. Uno de ellos, cuando el president Macià decidió ubicar la Cámara en el actual palacio del Parc de la Ciutadella, que había sido un polvorín creado por Felipe V, el rey que abolió las instituciones catalanas dos siglos antes. "Un instrumento de fuerza acaba siendo un instrumento de fortaleza de la palabra", ha destacado el presidente.

Con vocación de continuidad

El Parlament pretende que este acto se consolide como una celebración anual. La voluntad de Rull es recordar que la institución nació aquel 6 de diciembre, pero sin olvidar que las raíces del parlamentarismo catalán se remontan mucho más atrás. Concretamente hace mil años, en las primeras asambleas de 'pau i treva', en el 1027. Una efeméride que también se celebrará a lo grande en el Parlament durante el 2027.

Para involucrar a la ciudadanía en esta celebración de los 93 años, el Parlament celebrará el sábado una jornada de puertas abiertas -con inscripción previa en su web- para que los ciudadanos puedan visitar la institución. Para ambientar la visita, se decorarán partes del Palau del Parlament con elementos de la época. También se podrá escuchar el primer discurso de Companys al ser elegido presidente del hemiciclo.