La nueva agenda internacional de Andalucía: atraer inversión, combatir los populismos y frenar el cambio climático

Andalucía lleva varios años intentando tener una voz propia dentro y fuera de la Unión Europea. Para ello, ha ido dando pasos como desplegar una agenda internacional, liderar el Comité Europeo de Regiones, participar en los principales eventos internacionales sobre el cambio climático o desplegar líneas de ayudas y colaboraciones para la proyección de sus empresas fuera de las fronteras españolas. Ahora, quiere dar un paso más. Y para ello ha aprobado su primera gran estrategia de proyección liderada por el consejero Arturo Bernal y apadrinada por el ex ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis.

La estrategia se asienta sobre un análisis de los grandes desafíos de la política internacional, entre los que se encuentran el cambio climático, los nuevos flujos migratorios, el populismo, el declive del multilateralismo, la desinformación o las nuevas pautas de consumo. A partir de ahí, y en un marco de "lealtad institucional" con el Ministerio de Asuntos Exteriores, fija una estrategia para "adaptarse" a esta realidad y ejercer un "liderazgo significativo" que permita al Gobierno autonómico defender los intereses de una de las regiones con más población y PIB de Europa.

La nueva agenda para los próximos cinco años no sólo fija como objetivos la captación de inversiones o de líneas de financiación europea para el crecimiento del empleo y de la economía andaluza. Incorpora como prioridades mantener una posición activa en la lucha contra el cambio climático con presencia como una de las comunidades más afectadas en la toma de decisiones, defender los valores democráticos y luchar contra los populismos que se extienden por el mundo, reivindicar la igualdad y la defensa de los derechos LGTBI en aquellos países en los que aún no están reconocidos o incentivar flujos de migración legal acordes con las demandas de empleo en determinados sectores.

La nueva estrategia está coordinada por el consejero Arturo Bernal / El Correo

La Unión Europea

La estrategia desplegada por la Consejería de Turismo y Acción Exterior tiene como eje fundamental la Unión Europea aprovechando la elección del presidente andaluz, Juanma Moreno, al frente del Comité de Regiones. A partir de este punto se apuesta por una participación activa del Gobierno autonómico en la toma de decisiones y en la gestión de fondos europeos (frente al modelo que implica una recentralización de los recursos).

Al mismo tiempo, se fija como objetivo incrementar la captación de financiación europea específicamente para un desafío que se considera fundamental como es la lucha contra el cambio climático que ha tenido como consecuencias recientes los seis años de sequía o los últimos temporales

Iberoamérica, Magreb y América del Norte

Fuera del ámbito europeo, la estrategia andaluza intenta consolidar el protagonismo y la voz que tradicionalmente ha tenido la comunidad en Iberoamérica, donde se han detectado oportunidades de inversiones y, sobre todo, de cooperación en el ámbito cultural apoyado en el patrimonio lingüístico e histórico común.

En segundo lugar, el Magreb y Oriente Próximo, una zona de especial complejidad donde, en ocasiones, Andalucía ha tratado de marcar una posición propia que se quiere retomar: "Tenemos que poner en valor el rol de Andalucía como impulsor del diálogo, el desarrollo y la estabilidad del norte de África", apunta la estrategia que aprovecha para ellos los lazos históricos entre ambos territorios.

Asia, y especialmente China, ocupan un papel fundamental en esta estrategia, una línea en la que ya se ha trabajado a lo largo de los últimos años. Ahora se quiere reforzar desplegando un plan de desarrollo empresarial y de captación de un turismo de larga distancia reconocido por su alta calidad y por su poder adquisitivo.

En el caso de América del Norte, el objetivo de la estrategia andaluza es ser capaz de afrontar la inestabilidad e incertidumbre generadas durante los últimos meses por las decisiones de la Administración de Donald Trump: "Se pondrá en marcha un plan de evaluación de riesgos dirigido a mitigar peligros comerciales e impulsar el acceso del tejido empresarial andaluz al mercado norteamericano".

Por último, Andalucía asume en su estrategia el papel que le corresponde en el África Subsahariana defendiendo el desarrollo de políticas de cooperación al desarrollo a través de ONG o de forma directa como "aliado en la transición energética y verde del continente".

"Damos un paso al frente. Dejamos de reaccionar, y empezamos a marcar agenda"

La estrategia promovida desde la Consejería de Turismo fue presentada la pasada semana ante el Consejo de Gobierno y tiene como objetivo fijar un marco de trabajo plurianual hasta el año 2030 “que otorgue coherencia, unidad y un mayor impacto a nuestra presencia exterior".

“No presentamos un documento aislado, sino un proyecto de toda Andalucía, coherente con la agenda internacional del presidente Juanma Moreno y abierto a la participación de la sociedad”, apuntó el consejero Arturo Bernal, quien destacó la labor de construcción de la nueva marca andaluza: "Nos situamos en la posición que merecemos: la de una región moderna, sólida, abierta y capaz de ejercer liderazgo internacional”.