El Govern emplaza a Junts a recomponer la relación con Sánchez por el "interés" de los catalanes

El Govern de Salvador Illa necesita como agua de mayo que no caiga el Gobierno de Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, su estabilidad depende, en buena parte, de que se ate la financiación singular para Catalunya, objetivo que da por sentado que caería en saco roto si el PP llegara a la Moncloa. Es por eso que, después de que el presidente Pedro Sánchez haya revelado públicamente que va a intentar recomponer la relación con Junts mediante un decreto económico, el Executiu ha emplazado a la formación de Carles Puigdemont a coger esa mano tendida pensando en el "interés" de los catalanes.

"La continuidad del Gobierno de Sánchez es buena para Catalunya, nos ayuda a mantener una agenda progresista", ha asegurado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que ha citado como ejemplos las medidas que se están tomando en materia de vivienda, movilidad y educación. Es por ello que ha pedido a todos los grupos que dieron apoyo a la investidura que "reflexionen" y que en cada votación pongan por delante de cualquier "interés partidista" si lo que tienen encima de la mesa supone o no un beneficio para los catalanes.

Aunque Paneque ha intentado personalizar el mensaje, la alocución iba directamente dirigida a Junts, que por ahora no parece que vaya a ceder ante el nuevo guiño de Sánchez. De hecho, la también consellera ha lamentado que el hecho de que el Congreso rechazara la aprobación de la senda de déficit supone para Catalunya una "pérdida de 1.000 millones de euros".

¿Reunión Sánchez-Puigdemont?

Ante esta situación, el Govern saluda toda iniciativa del presidente o del PSOE de tratar de rehacer unas relaciones que los socialistas aseguran que están rotas, incluida la posibilidad de reunirse en Bélgica con el expresident y líder de Junts. Lo que sí que rechazan desde la Generalitat es que tenga que intervenir Illa, quien sí que se reunió con Puigdemont a principios de septiembre. "El president solo está implicado en gobernar Catalunya", ha respondido Paneque, que ha diferenciado la negociación a escala estatal de la que se trata de llevar a cabo en el Parlament para tirar adelante iniciativas del Govern como la convalidación del decreto de energías renovables, que sí que contó con el apoyo de los posconvergentes.