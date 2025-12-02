Los Comuns avisan a Illa de que no negociarán los presupuestos si suben las tarifas del transporte público

Los Comuns no se sentarán con el Govern de Salvador Illa para negociar los presupuestos de 2026 si no se mantiene la bonificación del 50% de los títulos del transporte público en Catalunya. Así lo ha anunciado la líder de las filas en el Parlament, Jéssica Albiach, teniendo en cuenta que la rebaja de precios expira al finalizar 2025. Por ahora, el Govern no aclara sus intenciones con el argumento de que está a la espera de qué piensa hacer el Ministerio de Transportes, aunque sí que aclara que la bonificación que continuará será la del 50% de la T-Jove y que es partidario que del precio suba el equivalente al IPC.

"Si suben las tarifas, no hace falta ni que nos llamen", ha asegurado Albiach, que ha revelado que los Comuns mantendrán una reunión este viernes con el ejecutivo de Illa para abordar el asunto. La formación justifica su exigencia asegurando que "no tendría ningún sentido que en plena crisis del coste de la vida, con la gente haciendo lo imposible para llegar a fin de mes, y con unos trenes que van a pedales, con averías y retrasos constantes, se duplique el precio del transporte público".

Los Comuns han pedido una mayor implicación del Govern en este asunto, por lo que Albiach ha instado a Illa a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y que también lo haga, si es necesario, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, con el ministro Óscar Puente. "Las tarifas no pueden subir", ha insistido.

Una decisión "compartida" con el Gobierno

La consellera Paneque ha respondido tras la reunión del Consell Executiu que la decisión que se tome será "compartida" con el Gobierno y que, por lo tanto, es "prematuro" hablar de si subirán o no significativamente los precios. Lo que sí que ha dejado claro es que el Govern defiende que el coste de los abonos se incremente el equivalente al IPC porque "se necesitan recursos para invertir y mejorar" el transporte público.

Más allá de garantizar que se mantendrá la rebaja del billete para los jóvenes, el Govern considera que debería también mantenerse la bonificación para colectivos vulnerables, pero ha evitado ir más allá hasta que se pronuncie el ministerio. Será después cuando aborde la situación con los Comuns y, también con ERC. En todo caso, la decisión deberá tomarse antes de que acabe el año.

En los últimos días, son varios los partidos de la oposición que han puesto esta cuestión en el foco, principalmente los socios de la investidura de Illa. ERC reclamaba este lunes que el Govern garantice que las bonificaciones se mantendrán. Los republicanos presentarán dentro de dos semanas una moción para que el Parlament lo reclame. El plazo para tomar una decisión finaliza en breve: las bonificaciones acaban el 31 de diciembre. "Es importante que se mantengan", ha dicho este martes la portavoz parlamentaria de este partido, Ester Capella.