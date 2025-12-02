Barcelona acogerá en 2026 el primer foro internacional de traductores de literatura catalana

Barcelona será en 2026 el centro mundial de los profesionales que traducen literatura catalana con el estreno del primer Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana. Así lo ha anunciado este martes el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su viaje institucional a México, donde ha situado la proyección exterior de la cultura catalana como uno de los grandes retos que afronta Catalunya.

El Govern quiere reforzar la presencia del catalán en el circuito editorial global mediante la traducción a otras lenguas, una vía que considera estratégica para internacionalizar la literatura catalana y atraer la inversión de editoriales de todo el mundo. "Es un reconocimiento al trabajo de los traductores, un empujón para que la literatura catalana sea más conocida y llegue a lugares donde todavía no llega", ha destacado Illa en un acto en Guadalajara, en el marco de la Fira Internacional del Libro (FIL), que se celebra estos días en la ciudad mexicana con Barcelona como ciudad invitada de honor.

El president, acompañado del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y los consellers de Cultura y de Unió Europea i Acció Exterior, Sònia Hernández y Jaume Duch, ha subrayado que el único camino para avanzar en la promoción de la cultura catalana y de sus traductores, actores clave para el sector, es abrirse al resto del mundo: "Tenemos que salir y darnos a conocer", ha apostillado frente a los representates del mundo editorial catalán. Como ejemplo, ha destacado la oportunidad que supone para Catalunya esta feria literaria, la más importante de habla hispánica, así como la apuesta por celebrar en noviembre de 2026 el Fòrum Internacional de Traductors de Literatura Catalana.

El 2% del presupuesto en cultura

El evento tendrá lugar en Barcelona del 23 al 26 de noviembre de 2026 y reunirá a 150 traductores y agentes del sector editorial de más de una veintena de países. La iniciativa está impulsada por el Institut Ramon Llull (IRL) y cuenta con la colaboración del Institut d’Estudis Catalans (IEC) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que acogerá las jornadas. Esta apuesta se enmarca también en una estrategia para impulsar la economía de las editoriales que escriben y traducen en catalán, a quienes Illa ha agradecido su papel como motor económico de una cultura catalana que ha prometido situar en el centro de su acción de Govern. En ese sentido, ha explicado que desde el Palau "se trabaja" para sacar adelante unos nuevos presupuestos con el objetivo, fijado ya por anteriores ejecutivos, de dedicar el 2% del gasto a la carpeta cultural.

El programa del Fòrum combinará debates, talleres de trabajo, sesiones profesionales y encuentros con autores y editores, además de actividades culturales abiertas a la ciudadanía. El objetivo, según el Govern, es impulsar nuevas traducciones, detectar oportunidades en los mercados exteriores y reconocer la labor de los traductores como mediadores culturales indispensables en la difusión internacional de la literatura catalana. De hecho, en la inauguración de la FIL, Izaskun Arretxe, directora del área de Literatura del Institut Ramon Llull, ya situó entre las prioridades de la presencia catalana en Guadalajara lograr que más editoriales latinoamericanas traduzcan del catalán.

Un impulso al sector

La organización del Fòrum se llevará a cabo con la colaboración de las principales instituciones literarias y con el apoyo del Govern y el Ayuntamiento de Barcelona. "Esta ciudad ejerce una capitalidad inclusiva", ha destacado Illa, que ha agradecido al alcalde Collboni su papel al frente de la ciudad. El propio alcalde ha subrayado asimismo la cohesión del sector editorial catalán: "Las grandes editoriales son conscientes de que sin las pequeñas no existiría el sector, y las pequeñas reconocen el papel imprescindible de las grandes. No es habitual ver tanta cooperación en un ámbito donde suele predominar la competencia", ha celebrado.

Desde el Gremi d’Editors de Catalunya también valoran positivamente esta apuesta institucional, aunque recuerdan que el apoyo público sigue siendo imprescindible. "El 80% del sector lo conforman pequeñas editoriales, cuya actividad económica resulta difícil de sostener. Es necesario el apoyo de la administración", ha reclamado su presidente, Patrici Tixis.