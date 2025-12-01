Catalunya refuerza su presencia en México con un acuerdo de cooperación tecnológico y económico con Jalisco

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha iniciado este lunes la agenda económica de su viaje institucional a México con una parada en Guadalajara, donde se ha reunido con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Tras dos jornadas en Ciudad de México centradas en la memoria democrática, Illa ha puesto el foco en la cooperación tecnológica y empresarial con la firma de un acuerdo que busca estrechar la colaboración en inteligencia artificial, supercomputación y tecnologías digitales avanzadas.

El jefe del Govern ha presentado el pacto como el "primer paso" de una "estrategia integral" con la que Catalunya quiere intensificar sus relaciones con América Latina, en coordinación con el Gobierno español. "Vean el acuerdo de hoy como un primer paso en esta dirección", ha señalado en una comparecencia posterior al encuentro. "Trabajamos para intensificar nuestra presencia en México, por eso hemos potenciado nuestra delegación del Gobierno y tenemos una oficina de la principal entidad de cooperación económica", ha añadido, en referencia al puesto que tiene ACCIO en el país, operativo desde 1989.

El gobernador de Jalisco, en su intervención, ha puesto en valor las "similitudes" que comparten ambas regiones, en términos de territorio, población y retos comunes, como el turismo y la apuesta por la innovación. Jalisco, con 8,3 millones de habitantes, es el tercer estado más poblado de México y dispone de competencias en seguridad, educación, salud y promoción económica.

Esta región mexicana se ha consolidado como uno de los estados más dinámicos en el ámbito económico y cultural de México y un referente tecnológico en América Latina. Su capital, Guadalajara, alberga un potente clúster en el que conviven multinacionales, startups, universidades y centros de innovación, un ecosistema que ha llevado a que se la conozca como el "Silicon Valley mexicano". Lemus ha destacado que el estado mira hacia Catalunya como ejemplo en supercomputación y ha avanzado su objetivo de que Guadalajara cuente con un centro de estas características, una iniciativa que ya trabaja con el Gobierno federal.

Vuelo directo Barcelona - Guadalajara

El acuerdo firmado este lunes culmina el trabajo iniciado en abril en Barcelona, durante la visita de Lemus al Palau de la Generalitat. Entre las concreciones pactadas figura la voluntad de explorar la creación de un vuelo directo entre Barcelona y Guadalajara, una propuesta impulsada por el gobernador y que Illa se ha comprometido a estudiar como un "reto conjunto" con el objetivo de que "sea una realidad lo antes posible".El mandatario ha defendido que esta conexión aérea sería clave para facilitar el intercambio universitario y el flujo económico entre ambos territorios. "El grado de colaboración que existe entre ambas ciudades justifica que haya una conexión directa", ha añadido Lemus.

El pacto también fija un marco estable de colaboración en digitalización, investigación aplicada y transferencia de tecnología, e incorpora también la apuesta por reforzar los vínculos culturales -con especial atención a la industria audiovisual- y compartir conocimiento en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. "En un contexto geopolítico de cambios acelerados se hace más importante que nunca estrechar alzos con Jalisco para una mejor mutua en entendimiento y desarrollo conjunto", ha zanjado Illa.