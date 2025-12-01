Illa inaugura el stand de Catalunya en la FIL llamando a ser un "puente" con Latinoamérica para "renovar" su fraternidad

El president Salvador Illa ha estrenado este lunes el stand de Catalunya en la Feria Internacional del Libro (FIL) que se celebra en la ciudad mexicana de Guadalajara, la cita literaria más importante del mundo de habla hispánica que ha otorgado este año el papel de invitada de honor a la ciudad Barcelona. "Barcelona y Catalunya son los puentes de la cultura mexicana, la española y la latinoamericana, debemos recuperar la ambición cultural", ha reivindicado Illa en su discurso inaugural, en referencia a toda la influencia y fusión cultural que supuso para estos países el exilio republicano catalán a México durante el franquismo, muchos de los cuales fueron intelectuales y escritores.

"Fijamos la FIL como una de las mayores oportunidades de calendario para mostrar el talento catalán y los valores de Catalunya en Europa", ha continuado explicando el president. Una cita que, según ha señalado Illa, debe servir también para "generar todas las conexiones posibles" entre los catalanes y México con el objetivo de "renovar" la fraternidad de toda España con el mundo latinoamericano. El president ha reivindicado asimismo la riqueza de los autores catalanes, puesto que la cultura de esta comunidad autónoma cuenta con un "doble capital": la herencia catalana y española. "Para el mundo editorial es un espacio para generar prosperidad y oportunidades", ha apostillado, haciendo referencia también al impacto económico de esta proyección internacional.

Cultura catalana frente a la del odio

Con cifras del calibre de 18.000 profesionales, 800 autores y más de 2.800 sellos editoriales de 60 países que recorrerán las dependencias del pabellón, el FIL se erige como centro neurálgico de las letras hispanas y ha reunido en estos primeros días -empezó el pasado 30 de noviembre- a personalidades que abanderan la tan diversa cultura catalana y española como Javier Cercas y Love Of Lesbian, y también protagonistas de la índole de Eduardo Mendoza y Joan Manuel Serrat, con quien el president se reunirá el martes, aunque antes se verá con jóvenes escritores catalanes. Ellos serán la generación que cogerá el testigo de una cultura catalana que se erige como "testimonio clave" para preservar las democracias en un momento de "auge de extremismos" que usan el "odio" por bandera. Y ha rematado con una reivindicación simbólica de la tradición catalana: "No hay gesto más revolucionario que regalar flores a los que queremos", ha destacado Illa en alusión a la tradición del día de Sant Jordi, protagonista del estand catalán.

La feria se alargará hasta el 7 de diciembre, pero el plato fuerte para Catalunya ha llegado este lunes, con el cóctel institucional que ha reunido al president, al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y a la consellera de Cultura, Sònia Hernández. "Faltaba la gran flor del Estado de catalunya", ha bromeado el edil barcelonés en su intervención, que lleva ya cuatro días defendiendo la "acción más ambiciosa" que considera que ha llevado a cabo el consistorio para los escritores.

"Barcelona ha llegado para ejercer de capital de la literatura catalana", ha espetado Collboni. Y ha presumido así de la actual situación del sector: "La literatura catalana vive un buen momento y el mundo editorial también, en los últimos diez años ha habido una proliferación de pequeñas editoriales que se abre paso". Después del acto, el alcalde ha presentado el pabellón de Barcelona dentro de la feria a Illa.