PP y Vox actualizan su pacto fiscal con más rebajas a los patrimonios más altos

No hay documento porque así lo decidieron los protagonistas, Vox por una parte y el candidato y ya investido 'president', Juanfran Pérez Llorca, por otra, pero el compromiso verbal quedó sellado en la sucesión de discursos, réplicas y contrarréplicas entre el síndic de los primeros, José María Llanos, y el segundo. Y este evidencia que habrá una reducción de impuestos en los próximos meses en la Comunitat Valenciana y que a falta de conocer detalles, se sabe que afectará con seguridad a los 14.000 valencianos que cuentan con una riqueza superior al millón de euros.

El Impuesto de Patrimonio, aquel que grava la fortuna personal a excepción de la vivienda habitual, es uno de los tributos que podrían cambiar sus tipos en las próximas fechas a raíz del pacto de palabra entre Llorca y el partido de Santiago Abascal. Así lo señaló el presidenciable durante su penúltimo paso por la tribuna de oradores del jueves cuando se comprometió ante las exigencias de Vox a "seguir trabajando para que esa reducción del impuesto [de Patrimonio] se produzca". "Hubo un compromiso sobre este impuesto a principio de legislatura y yo lo mantengo", añadió.

Llorca no precisó cuantías, pero sí futuras modificaciones que, como bien recordó, no serán las primeras sobre este tributo que ya acumula rebajas previas. La más destacada suponía la elevación del mínimo exento en Patrimonio de 500.000 euros a un millón (descontada la vivienda principal hasta 300.000 euros), una medida que se incorporó en los presupuestos de 2025 pactados por ambas formaciones, lo que reduce el número de cotizantes que pagarían por este impuesto a la mitad, de 27.000 a poco menos de 14.000, y bajaba la declaración de los que siguen pagándolo.

Antes de esta modificación, PP y Vox ya habían incorporado en su primera ley de Acompañamiento, la de los presupuestos de 2024, revertir la subida que había incorporado el año anterior el Consell del Botànic y que afectaba a los 5.000 patrimonios más altos. La suma de ambos cambios en este impuesto que a lo largo de 2025 ha recaudado 225 millones y que tiene en la Comunitat Valencaina el segundo tipo autonómico más alto podría tener un impacto, según respondió la Conselleria de Hacienda a una pregunta del PSPV en las Corts, de unos 60 millones.

Llorca entra en el hemiciclo para continuar con la sesión de investidura. / Fernando Bustamante

La promesa sobre Patrimonio no fue tan concreta como en el caso del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el que se paga ante la compraventa de vivienda usada. En este, Llorca sí que especificó su intención de bajar "un punto" el ITP que a nivel general ya vivió una bajada del 10 al 9 % en los últimos presupuestos mientras que en casos particulares como el de jóvenes menores de 35 años o personas vulnerables cuenta con un tipo reducido al 6 %, tras comenzar la legislatura en el 8 %. Este impuesto es el de mayor recaudación de la Generalitat, siendo de 1.500 millones en 2024 de los más de 2.500 totales.

Más deducciones

Llorca fue más allá de estos dos puntos que sí señaló durante su debate con Vox y lanzó otros compromisos de carácter fiscal. Uno de ellos es la recuperación de un anuncio que hizo Carlos Mazón en el último Debate de Política General: la desgravación de aquellas cuestiones relacionadas con la música, aunque sin explicitar cuantías. El otro supuso ampliar una medida ya en marcha al indicar que se ampliarán un 50 % todas las deducciones autonómicas aprobadas desde 2023 para el IRPF en la Comunitat Valenciana por ir al dentista, comprarse unas gafas o hacer deporte.

Esto supone que si estas desgravaciones son actualmente de entre 100 y 150 euros, el objetivo de Llorca es que pasen a ser de entre 150 y 225. Asimismo, añadió que se harán extensibles a dos millones más de valencianos. Ahora el límite está en 32.000 euros de renta individual o 48.000 conjunta por lo que este tope prevé aumentarse hacia arriba. Llorca no aclaró el coste de estas medidas, pero las anteriores rebajas tuvieron un impacto de 52 millones de euros para 400.000 valencianos. También dijo que se eliminará el impuesto de transmisiones patrimoniales a la ganadería extensiva.

Todas estas medidas deberán pasar por las Corts y recibir el visto bueno de Vox, algo que no parece escollo alguno. La manera más habitual para ello es a través de la ley de Acompañamiento que va junto a los presupuestos, una idea que desligó en su discurso Llorca, pero de la que los voxistas aseguran no tener conocimiento alguno. Las cuentas de este año se prorrogarán dada la imposibilidad de aprobar unas nuevas antes del 31 de diciembre por lo que es posible que aprovechando la inercia de pacto con los de Abascal, el jefe del Consell se lance a confeccionar un nuevo proyecto financiero tras quedar parado en el seno del Ejecutivo autonómico el previsto antes de que Mazón dimitiera.