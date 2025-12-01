El PP catalán asegura que una moción de censura contra Sánchez "no está encima de la mesa"

El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha asegurado este lunes que una moción de censura impulsada por su partido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no está encima de la mesa" en estos momentos.

En una rueda de prensa en la sede del PPC, Rodríguez ha señalado que esta moción de censura "no está encima de la mesa" y que la prioridad de los populares es "devolver la voz a la ciudadanía", que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones.

Rodríguez ha recordado que el Gobierno "no tiene mayoría" en el Congreso y que su "soledad" se evidenció el jueves después de que la cámara baja tumbase los objetivos de déficit presentados por el ejecutivo.

El viernes, en un acto con empresarios catalanes en Barcelona, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que no le faltan "ganas" para presentar una moción de censura para convocar inmediatamente nuevas elecciones generales, sino que le faltan "votos", en alusión a Junts.

A estas palabras, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, respondió el sábado que Feijóo no tenía que pedir "ayuda" a los empresarios para convencer a Junts, sino que debía "pedir perdón" por su "boicot" a la oficialidad del catalán en Europa.

Tras las declaraciones de Turull, Rodríguez le ha emplazado a que haga "examen de consciencia" con relación a lo que hizo el Govern de Junts y ERC en Catalunya durante el referéndum del 1-O.

Bajo su punto de vista, el Govern que convocó el referéndum unilateral provocó "un daño económico, un daño a la sociedad y a las instituciones": "Todo lo que pasó a consecuencia del 1-O a los únicos a los que se les puede atribuir es al gobierno del que Turull formaba parte", ha resuelto.