Illa pide comparecer en el Parlament por la peste porcina tras la presión de ERC y Junts

La peste porcina africana ha reaparecido en España tras 31 años con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. En el terreno político, la oposición ha empezado a movilizarse este lunes. Junts y ERC han pedido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, cancele su viaje institucional a México y regrese de manera inmediata a Catalunya para liderar la respuesta a la crisis en primera persona. Con esta presión creciente, el president ha solicitado comparecer en el Parlament para rendir cuentas sobre la gestión que está haciendo de la crisis desde la distancia. Por ahora, su intención es mantener la agenda prevista.

Posconvergentes y republicanos coinciden en el mismo argumento: ven incompatible que la Generalitat haya pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, a la vez, Illa mantenga su agenda de actos en Centroamérica. "No puede ser que, por un lado, se hable de crisis sanitaria y se active la UME y, por el otro, vayamos a la Feria del Libro en México y no suspendamos un viaje así cuando lo que toca es gestionar y gestionar bien”, ha dicho la diputada de Junts Jeannine Abella.

ERC ha disparado en la misma línea. "Ha llegado antes la UME a Catalunya que el president de la Generalitat", ha lamentado el portavoz republicano, Isaac Albert, que ha recordado que es una crisis que afecta "a un sector económico importante del país" con un gran volumen de negocio y de trabajadores. Además, ha avisado de que la "crisis de salud animal" es solo la antesala de una "crisis económica", ya que el brote de peste tendrá consecuencias para el sector. "Que [el president Illa] no externalice responsabilidades y vuelva ya. Las reuniones tienen que ser presenciales", ha zanjado. Pese a las advertencias, también ha asegurado que su partido está dispuesto a "sumar y ayudar".

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Maria Pratdesaba / ACN

Aparte de pedir que regrese de México, Junts también ha registrado una petición para que el president Illa comparezca en el Parlament para dar las explicaciones oportunas sobre el brote. El partido de Carles Puigdemont alega que las próximas horas serán claves para determinar el alcance de la enfermedad y que eso merece una comparecencia así. ERC ha abierto la puerta a apoyar la iniciativa.

El Govern y el PSC se defienden

Conscientes de que la presión al president crece a medida que pasan las horas, desde el Govern han defendido su gestión y, además de la comparecencia de Illa, que deberá fijar la mesa y la junta de portavoces en el Parlament, han recordado que el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ya pidió su comparecencia en la Cámara el pasado 28 de noviembre, justo cuando estalló el problema. Illa no tiene previsto regresar de México hasta el viernes. Eso sí, cuando aterrice irá directo al Parlament a someterse a una sesión de control. Ya estaba previsto así de antes de que empezará el brote de peste.

Illa está haciendo un seguimiento exhaustivo hora a hora de la evolución de la peste porcina Lluïsa Moret — Portavoz del PSC

El PSC ha sido el encargado de salir en defensa de Illa. "No tenemos ninguna duda de que Illa está haciendo un seguimiento exhaustivo hora a hora de la evolución de la peste porcina”, ha asegurado la portavoz del partido, Lluïsa Moret, que ha precisado que el president mantiene un contacto “permanente” con los consellers Ordeig y Parlon y que “lidera” desde México la toma de decisiones. La dirigente ha subrayado la actuación “rápida y exhaustiva” basada en criterios científicos.

Comuns y PP: prudencia y colaboración

Más conciliadores con el Govern se han mostrado los Comuns y el PP, que no han querido poner el foco sobre la labor de la Generalitat. El partido de Jéssica Albiach ha dicho que la situación es “delicada y complicada” y ha reclamado la colaboración de toda la población para que se ciña a las recomendaciones lanzadas por las autoridades. “El riesgo de propagación es elevadísimo”, ha asegurado su portavoz, Aina Vidal, que ha anticipado que este lunes está prevista una reunión telemática del conseller Ordeig con todos los grupos parlamentarios.

La portavoz de los Comuns, Aina Vidal, este lunes en rueda de prensa. / Comuns / ACN

Tampoco los populares han querido cargar las tintas sobre la Generalitat. El secretario general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha hecho un llamamiento este lunes a la "prudencia" para evitar que el brote pueda extenderse y acabe afectando a las granjas. "El sector cárnico ya sufre suficientes baches como para que encima pueda venir una crisis de esas características", ha dicho. Así, para los populares, ahora lo fundamental es "evitar que este brote pueda extenderse", por lo que más adelante ya llegará el momento de analizar si la Generalitat ha actuado "de manera suficientemente diligente o no". "De entrada, prudencia, preocupación y esperemos que esto no vaya a más", ha apuntado.