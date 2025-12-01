Junts critica que Illa no cancele su viaje a México por la peste porcina africana

La peste porcina africana ha reaparecido en España, tras 31 años, con la localización cerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) de varios jabalís muertos infectados con el virus, lo que ha encendido todas las alertas en el sector ganadero. La enfermedad, que no afecta a los humanos, sí que supone una amenaza grave para las explotaciones porcinas y la fauna silvestre. Para contener su propagación, la Generalitat ha activado medidas extraordinarias y cierres en los accesos al bosque en un total de 64 municipios de Catalunya, incluidos Barcelona, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Rubí, Sabadell y Sant Cugat.

Sin embargo, para la oposición la movilización de los recursos -con el refuerzo de Agents Rurals y de Mossos d'Esquadra- no son suficientes porque el president de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene su viaje oficial a México. En declaraciones a los periodistas desde Lleida, la diputada de Junts Jeannine Abella ha dicho que Illa tendría que haberse quedado en Catalunya para gestionar la situación junto a los consellers Òscar Ordeig y Núria Parlon. “No puede ser que, por un lado, se hable de crisis sanitaria y se active la UME y, por el otro, vayamos a la Feria del Libro en México y no suspendamos un viaje así cuando lo que toca es gestionar y gestionar bien”, ha espetado, y ha reclamado al Govern que haga un replanteamiento de las zonas ZEPA para que dejen de “perjudicar” al sector agrario.

Los servicios veterinarios de la Generalitat de Catalunya notificaron viernes la detección de dos jabalís silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA), en Bellaterra, en plena sierra de Collserola, donde fueron hallados muertos el 26 de noviembre. En concreto, estos dos positivos, suponen la primera detección de la enfermedad en España desde noviembre de 1994, pero ya se contempla la infección en hasta 14 jabalíes.