Junts baraja recuperar una propuesta del PSC para que el CEO dependa del Parlament y no del Govern

Hacía semanas que se especulaba con el último barómetro del CEO y que se anticipaba un terremoto político. Finalmente, el resultado hecho público el lunes confirmó las previsiones. La subida exponencial de Aliança Catalana ha puesto en guardia a todos los partidos, y especialmente a Junts, principal perjudicado de este auge, que ha reaccionado poniendo en duda la encuesta y con acusaciones contra el Govern. Según el sondeo, los posconvergentes perderían hasta 16 diputados y empatarían con la formación liderada por Sílvia Orriols en tercera posición con 19-20 escaños, quedando por detrás del PSC y también de ERC.

Algunas voces del espacio posconvergentes han empezado a pedir a la dirección que tome "decisiones" para contener la hemorragia, pero la cúpula, de momento, se limita a denunciar una "operación encuesta" del Govern del PSC para perjudicarles. "Una cosa es que las encuestas tengan una cocina y la otra es llamar a Glovo y que traigan lo que pides", denuncia un cargo del partido. Por ello, aseguran que ya han empezado a estudiar "acciones", entre ellas impulsar una modificación de la ley que regula el CEO para que deje de depender de la conselleria de Presidència y lo haga directamente del Parlament.

Se trata de una propuesta que no es nueva. El PSC la puso sobre la mesa durante la negociación de los presupuestos de 2023. Concretamente, fue uno de los puntos de la propuesta de acuerdo que hizo llegar al Govern de Pere Aragonès. El documento, de 25 páginas, incluía una larga retahíla de propuestas e inversiones, entre las que había esta idea: "Modificar, durante este 2023, la ley del CEO para que se convierta en un órgano dependiente del Parlament". Finalmente, sin embargo, la iniciativa, que nunca fue desarrollada por parte de los socialistas, quedó fuera del pacto con ERC.

¿Cómo funciona el CEO?

El CEO nació en 2005. Antes de esta fecha, las encuestas de la Generalitat se encargaban directamente desde la secretaria de comunicación del Govern, lo que en 2003 generó una fuerte polémica, ya que la oposición acusó al Govern de Jordi Pujol de difundir sondeos manipulados y con intereses partidistas por parte de CiU. Dos años después, el Govern del tripartito liderado por el socialista Pasqual Maragall, decidió crear el CEO. Se ideó como organismo autónomo, vinculado al Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) y a la conselleria de Economia, y se decidió que en las encuestas que hiciera no hubiera proyección de escaños para evitar polémicas. Sin embargo, con la llegada de Artur Mas al Govern se optó por hacer un nuevo cambio y vincularlo a Presidència, y que también se acordó que se hicieran estimaciones de voto.

Desde entonces, el organismo ha tenido cuatro directores: Gabriel Colomé (a propuesta del PSC), Jordi Argelaguet (a propuesta de CiU), Jordi Muñoz (a propuesta de ERC) y Juan Rodríguez Teruel (a propuesta del PSC).

Todos ellos han sido nombrados por el Govern, pero hay un consejo rector que lo fiscaliza. En él hay un representante de cada grupo parlamentario, además de catedráticos y profesores de universidades catalanas. Así pues, forman parte de este consejo rector, liderado por la catedrática Eva Anduiza: Jordi Aragonès (Aliança Catalana); Xavier Calafat (Comuns); Rosa del Amo (PP); Joaquín Ferrándiz (Vox); Mari Carmen García-Calvillo (PSC); Àlex Montornès (ERC); Joan Ignasi Sánchez (Junts) y Eloi Sendrós (CUP).

Todo ellos pueden pedir explicaciones y hacer llegar sugerencias de mejora al director del CEO que, además, debe comparecer ante la comisión de asuntos institucionales del Parlament siempre que se le requiera.

¿Qué dicen el resto de partidos?

De momento, el resto de partidos evitan posicionarse, a la espera de recibir una propuesta formal por parte de Junts. Sin embargo, ninguno de los grupos parlamentarios se muestra por ahora dispuesto a respaldar la propuesta, tampoco el PSC. "El CEO es un organismo autónomo independiente que, además, cuenta con un consejo rector con presencia de todos los grupos parlamentarios y de las universidades catalanas para garantizar su independencia. Cuando llegue el momento valoraremos la propuesta", apuntan fuentes socialistas a EL PERIÓDICO.