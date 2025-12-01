Illa diseña un plan para que Catalunya se expanda en América Latina

Catalunya quiere ganar peso en América Latina y Salvador Illa ha escogido México para empezar a trazar ese camino. El president de la Generalitat ha activado este lunes la agenda económica de su viaje institucional al país con el objetivo de proyectar Catalunya como un socio estratégico y fiable en la región, capaz de atraer inversiones y reforzar su presencia institucional más allá de Europa y Asia. Esa es la hoja de ruta que el Govern ultima y que presentará próximamente en forma de un plan específico para América Latina, según ha explicado Illa en su primera parada en Guadalajara, donde se ha reunido con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, antes de acudir a la Feria Internacional del Libro (FIL).

Tras dos jornadas en Ciudad de México centradas en la memoria democrática, el president ha puesto el foco en la cooperación tecnológica y empresarial con la firma de un acuerdo con Jalisco que busca estrechar la colaboración en inteligencia artificial, supercomputación y tecnologías digitales avanzadas. Pero el acuerdo rubricado este lunes va más allá. En una rueda de prensa posterior a la reunión, Illa ha presentado el pacto como el "primer paso" de una "estrategia integral" para intensificar las relaciones con América Latina de la mano del Gobierno. "Vean el acuerdo de hoy como un primer paso en esta dirección", ha explicado el president, tras situar a México como pieza "esencial" para esta apuesta y convencido de que contará con el espaldarazo del Ejecutivo central que lidera Pedro Sánchez para influir en la zona.

"Trabajamos para intensificar nuestra presencia en México, por eso hemos potenciado nuestra delegación del Govern y tenemos una oficina de la principal entidad de cooperación económica", ha añadido el jefe del Executiu, en referencia al puesto que tiene Acció en el país, operativo desde 1989, que asesora a las empresas en su internacionalización. Lemus, por su parte, ha subrayado las "similitudes" que comparten Catalunya y Jalisco en territorio, población y retos económicos, con especial énfasis en el turismo y la innovación. Con 8,3 millones de habitantes, esta zona de México es el tercer Estado más poblado del país y cuenta con competencias en seguridad, educación, salud y promoción económica.

La región se ha consolidado como uno de los grandes polos tecnológicos de Latinoamérica. En Guadalajara opera un ecosistema que reúne multinacionales, startups, universidades y centros de innovación, hasta el punto de ser considerada el "Silicon Valley mexicano". El propio Lemus ha destacado que el Estado mira a Catalunya como referente en supercomputación y ha avanzado su intención de que la ciudad cuente con un centro de este tipo, un proyecto en el que ya trabaja con el Gobierno mexicano.

Vuelo directo entre Guadalajara y Barcelona

La firma del acuerdo culmina el trabajo iniciado en abril en Barcelona, durante la visita del gobernador al Palau de la Generalitat. Entre las concreciones pactadas figura la posibilidad de impulsar un vuelo directo entre Barcelona y Guadalajara, una propuesta planteada por Lemus y asumida por Illa como un "reto conjunto". "Esperamos que sea una realidad lo antes posible", ha afirmado el president. Para el mandatario mexicano, esta conexión aérea sería clave para impulsar el intercambio universitario y el flujo económico: "El grado de colaboración que existe entre ambas ciudades justifica una línea directa", ha argumentado Lemus.

El pacto establece un marco estable de colaboración en digitalización, investigación aplicada y transferencia de tecnología, e incorpora también el refuerzo de los vínculos culturales -con especial atención a la industria audiovisual- y la cooperación en sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. "En un contexto geopolítico marcado por cambios acelerados, estrechar lazos con Jalisco es más importante que nunca para un mejor entendimiento mutuo y un desarrollo compartido", ha concluido Illa.

La presencia catalana en el país mexicano es significativa. Más de 480 filiales catalanas están implantadas en México y 4.236 empresas catalanas exportan regularmente al país. Desde 2019, el país cuenta con una delegación catalana que representa Catalunya en el país y que trabaja para impulsar la presencia de la región en México a nivel económico, social y cultural. Entre 2018 y 2022, según los últimos datos del Executiu, la inversión catalana alcanzó los 215,9 millones de euros, un impulso respaldado por la oficina exterior de comercio e inversiones de Catalunya, Acció. En América Latina el Govern cuenta también con una delegación en el Cono Sur y otra en Brasil.