Díaz deplora que Ayuso recurra al “comodín” de ETA e ironiza con la manifestación del PP: “Es para hacérselo mirar”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó este lunes que es “para hacérselo mirar” que el PP se manifieste en la calle contra la corrupción cuando en el Congreso tumban medidas encaminadas a luchar contra este problema, al tiempo que reprobó que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, recurriera al “comodín” de ETA “para tapar las miserias de su gestión”.

Díaz se expresó de este modo a su llegada al Consejo de Ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (Epsco), en Bruselas, donde fue preguntada por la protesta convocada por el PP este domingo para exigir elecciones y rechazar casos de corrupción que salpican al PSOE tras el encarcelamiento preventivo su exsecretario de Organización y exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La líder de Sumar en el Gobierno de coalición respetó el derecho de manifestación del PP, aunque señaló la contradicción de asegurar que tienen “preocupación” y después no apoyen medidas contra esta lacra.

“La corrupción no es ni de derechas ni de izquierdas, es corrupción, y hay que acabar con ella, venga de donde venga”, exhortó Díaz, antes de cargar contra que Ayuso sacara en la manifestación el “comodín de una ETA que, afortunadamente, ya no existe en nuestro país”. Cabe recordar que Ayuso dijo en la protesta que “la peor corrupción” de Pedro Sánchez es pactar con los “bilduetarras”.

Para Yolanda Díaz, esto “no es más que un comodín para tapar las miserias políticas que tienen en su gestión”. Sacó a colación el dato de los más de 7.000 fallecidos en residencias de mayores durante los primeros momentos de la pandemia de covid-19 y añadió que la mandataria madrileña también persigue ocultar “los fraudes fiscales que le acompañan en su vida”, en alusión a su pareja, Alberto González Amador.

“Por tanto, creo que basta ya de frivolizar con ETA, que afortunadamente en nuestro país ya no existe; basta ya de bromas”, insistió, quien evitó indicar sí está o no preocupada por lo que pueda seguir contando Ábalos sobre el PSOE, aunque sí se mostró “preocupada por la corrupción” porque “erosiona la democracia”.

En este sentido, cargó contra “las tres derechas, se llamen PP, Vox o Junts” por impedir hace unas semanas que se creara una Agencia Estatal contra la Corrupción, dotada con medios materiales y humanos. Esta herramienta, a su criterio, permitiría luchar contra la corrupción desde la prevención, antes de que ocurra.

“Nuestra posición es de preocupación. La corrupción corroe la democracia. Es un problema severísimo en España”, agregó Díaz, quien sostuvo que “hay que actuar con claridad frente a la corrupción” y los que se niegan a aprobar medidas contra este problema deberían explicar sus motivos.