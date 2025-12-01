Los Comuns revelan que el Gobierno continúa teniendo contacto con Junts pese a la ruptura anunciada por Puigdemont

"El Gobierno de Sánchez mantiene contactos con Junts". Esta es la revelación que ha hecho la portavoz de los Catalunya en Comú y diputada en el Congreso, Aina Vidal, que considera que hay mimbres para que la legislatura española continúe pese a todas las dificultades aritméticas y judiciales. La dirigente ha dado a entender que una cosa es lo que dice públicamente Carles Puigdemont, que anunció la ruptura con el PSOE a finales de octubre, y otra lo que realmente sucede con sus diputados en el Congreso. La relación, asegura, se ha deteriorado y eso "preocupa" a la Moncloa, pero el hilo de diálogo no se ha roto del todo y eso explica, ha asegurado, que los posconvergentes hayan "ampliado" la lista de medidas a las que sí darán apoyo.

"Junts tendrá que demostrar si está dispuesta a pasarse un año de vacaciones con una actitud que refuerza a la extrema derecha. Continuaremos trabajando siendo conscientes de la situación", ha afirmado Vidal, que ha subrayado que el Gobierno de coalición tiene razón de ser pese a "la corrupción de tres individuos" que afecta al PSOE y pese a que no haya logrado aprobar el objetivo de déficit, clave para que haya nuevos presupuestos. Eso sí, ha vuelto a insistir que si la trama destapara una financiación irregular de los socialistas eso sí que supondría "una línea roja" que haría saltar por los aires el mandato.

La "alianza" con la extrema derecha y la patronal

Los Comuns han cargado contra la "alianza" en la que consideran que está participando Junts junto al PP, la extrema derecha y las patronales. Horas después de la manifestación convocada por el PP -la séptima de esta legislatura- que aglutinó a 40.000 personas en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, la portavoz de la formación ha defendido que Alberto Núñez Feijóo debería "caer junto a Carlos Mazón" y que los dirigentes populares deberían estar "inhabilitados" para ejercer cargos públicos.

"PP y Junts están compitiendo por ser portavoces de la patronal, que tiene una estrategia de desgaste contra el Gobierno. Los únicos que ganarán con esto son Vox y Aliança", ha advertido, además de sentenciar que esa connivencia con la extrema derecha es "lo más irresponsable" que las dos formaciones han hecho en toda su trayectoria política.

"Colapso" de contratos de alquiler

La legislatura española, ha defendido Vidal, tiene sentido que continúe por un programa de medidas que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la vivienda. En este sentido, ha alertado de que pronto deberá afrontarse la renovación de miles de contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y que eso puede provocar un "colapso" y dejar a muchas familias en situación de "exclusión" si no se prorrogan de forma automática y se congela la subida de precios. "Exigimos a la ministra -de Vivienda- menos titulares y un poco más de trabajo", ha dejado caer.