Las asociaciones de víctimas de la dana ven en la entrevista a Pradas “una 'masterclass' de arte dramático”

“Una masterclass de arte dramático de la exconsellera florero”. Este domingo por la noche, el grupo de WhatsApp de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de octubre de 2024 echaba humo. Los familiares de personas fallecidas en la dana de 2024 veían la entrevista a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en LaSexta, y la comentaban, indignados. Ante las lágrimas de Pradas, ese fue uno de los comentarios que se pudo leer, como recuerda Rosa Álvarez, presidenta de la asociación. “Estamos muy cansadas de que nos utilicen para sus intereses”, lamenta.

Rosa Álvarez y Mariló Gradolí. / Miguel Angel Montesinos

Quien fuera mando único durante la emergencia vertió, durante la entrevista, “mentiras, medias verdades, inexactitudes”, cree Álvarez, cosa que a las víctimas, a las que la responsable de Emergencias se refirió en varias ocasiones, no les hizo “ningún favor, sino que, al contrario, hizo daño”. “Yo he podido ponerme un caparazón, pero fue después de que, en abril, Pradas fuera a declarar a la Ciudad de la Justicia y me diera un ataque de ansiedad”, relata. Pero no a todos los familiares de víctimas les ha sido posible “hacer esa reflexión y conseguir que esa gente no les haga daño”.

“Nos llamó mucho la atención cuándo se grabó la entrevista”, indica Rosa Álvarez, con Mazón ya dimitido “y no antes”. Cree que queda claro que fue “una entrevista pactada que no ha surgido de repente” sino en el momento en que a Carlos Mazón, cuya irresponsabilidad durante el día de la dana Pradas señaló en varias ocasiones, ya “lo han dimitido” según Álvarez, y eso ha hecho que se “envalentonara”. A las víctimas les ha dolido especialmente que se “victimizara”, como creen que ya hizo en su día Maribel Vilaplana. “Ahora resulta que todos son víctimas”, denuncia la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana.

Manifestación en València para que Mazón deje de estar aforado y declare ante la jueza / Eduardo Ripoll

Sobre el contenido de la entrevista, Álvarez denuncia que “lo único que hizo Pradas en cuanto a Mazón fue un reproche o un señalamiento ético o moral sobre que no estuvo allí o que no cogía el teléfono, pero es un primer paso de lo que puede venir en el futuro si se siente arrinconada”. También critica que presentara como “rebeldía” haber hecho “unas llamadas” a su jefe directo.

"Teatro y manipulaciones"

Por su parte, desde la Associació de Víctimes Dana 29-O, que preside Mariló Gradolí, han criticado en un comunicado el "teatro y manipulaciones" de la exconsellera, que protagonizó, creen, "un ejercicio de teatro público cargado de dramatismos y de estrategias discursivas". "Las emociones no se pueden utilizar para cubrir vacíos de explicación ni para desviar la atención de lo que realmente interesa, la instrucción judicial abierta y la búsqueda de la verdad", han considerado. Las familias, recuerdan, no necesitan escenificaciones sino respuestas claras y verdad.

"Las afirmaciones que hizo la señora Pradas —sobre la supuesta compartición de la dirección de la emergencia, sobre responsabilidades técnicas o sobre la cronología de decisiones— son, en el mejor de los casos, interpretaciones parciales y, en muchos casos, acusaciones que desvían el foco", censuran además. Se muestran alarmados por "el desconocimiento absoluto de sus competencias y responsabilidades" y creen que la credibilidad de la exconsellera "está gravemente cuestionada". "Cuando una persona imputada emite afirmaciones que, a nuestro parecer, diseminan responsabilidades y no aportan la documentación necesaria, pedimos que sean las instancias judiciales y las actuaciones periciales las que determinen la verdad", añaden. Por eso, creen que todas las personas a las que ella acusó, mencionó o involucró en sus declaraciones deberían "hacer público un desmentido de los hechos que les atribuyó".

Por último, sobre las declaraciones referidas al ya expresident Mazón, desde la asociación que preside Mariló Gradolí creen que "se sitúan, inevitablemente, en el ámbito de la defensa judicial del Partido Popular y de la interpretación política". "Exigimos verdad, transparencia y respeto", concluyen

"Ha puesto el ventilador"

Y desde la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud, que desde la semana pasada preside Álex Carabal tras el cambio en la directiva, creen que la entrevista estaba planteada para hacer "empatizar" al espectador. "Ves a una persona triste y llorando y cualquiera que tenga un poco de humanidad empatiza", reconoce Carabal. Pero luego pensó: "¿Y todo esto lo dice ahora, un año después?". Cree que en este momento político, Pradas "no se juega nada" y "no ha sido nada valiente" y critica que la exconsellera solo contestó a Mazón "cuando ya la había cesado y por teléfono".

Alejandro Carabal en su comparecencia en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

"Más que asumir responsabilidades, señala a todo el mundo: la culpa dice que es de Pilar Bernabé, de Pedro Sánchez, deJorge Suárez, de José Miguel Basset..." ha lamentado. Cree Carabal que, después de una hora de entrevista, la estrategia de Pradas está clara: "Ha puesto el ventilador".

El supuesto contacto con las víctimas

Durante la entrevista, Pradas aseguró que había contactado con algunos familiares de víctimas que habían criticado su gestión en redes sociales. Pero tanto Rosa Álvarez como Mariló Gradolí aseguran que no han tenido noticia de este contacto con ninguno de sus asociados. “Criticamos, este verano, que dijera en redes que se iba de vacaciones después de un año muy duro de trabajo, y la única respuesta fue el bloqueo, nunca se puso en contacto con nosotros”, explica Álvarez. Del mismo modo, Gradolí asegura que ninguno de sus asociados le ha contado nada sobre ese supuesto contacto, aunque en las últimas semanas han entrado en la asociación nuevos miembros a los que no ha preguntado.

"Ni mucho menos", indica, por su parte, Álex Carabal. En cualquier caso, cree que lo que dijo Pradas no es que se interesara por las víctimas sino que contestó a algunos mensajes "porque ve que la aluden". Pensó que alguien compartía en redes algo que le perjudicaba y se limitó a salir "a defenderse". Pero no en respuesta a ningún asociado de Damnificados Dana.

La manifestación número 13

Este sábado se celebró la decimotercera manifestación de las que mensualmente organiza el Acord Social Valencià, que reunió a unas 2.000 personas. “Vivimos con mucha indignación que nos cambiaran de punto de salida y de recorrido tres veces, con lo que eso conlleva para la organización y la participación”, explica Rosa Álvarez. En un día “complicado” por el Black Friday, cree que no querían que la marcha fuera visible. “Nos llevaron por calles que parecían escondites hasta La Paz y por un recorrido muy corto”, destaca. Aun así, agradece a cada una de las personas que, una vez más, salieron a la calle a corear “Mazón, a presó”.

Fue la primera manifestación a la que la Asociación Damnificados Dana Horta Sud asistió como asociación, aunque sus asociados y junta directiva eran habituales de otras convocatorias, aunque a título personal. Carabal, nuevo presidente, celebra que una de las familiares de víctimas mortales fuera en esta ocasión en la pancarta principal.