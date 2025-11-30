Catalunya rinde homenaje al exilio catalán republicano en México: "Es impagable la deuda que tenemos con estas personas"

"Nuestras raíces están en Catalunya y nuestros frutos en México; yo tengo dos amores: Catalunya y México, dos culturas que se fundieron y ahora somos al mismo tiempo mexicanos y catalanes". Con esta frase ha atestiguado su exilio Maria Rosa Duran, hija de un procurador de la Generalitat republicana, que dejó su tierra con tan solo 15 años en la búsqueda de un futuro en libertad en México, un país que abrió sus puertas a centenares de miles de refugiados de un régimen franquista que su gobierno, liderado por Lázaro Cárdenas, nunca reconoció como legítimo.

En un acto organizado por el Govern en la Casa del Risco (Ciudad de México) para rendir homenaje a los miles de exilados catalanes que encontraron en los puertos mexicanos la única posibilidad de tener un presente y construir un futuro, Rosa Duran, Creu de Sant Jordi 2022, ha puesto palabras a lo que tantos catalanes sufrieron entre 1936 y 1977, hasta el fin del franquismo. Muchos de ellos, como su familia, buscaron primero cobijo en Francia, durante la Guerra Civil, y tuvieron que cruzar el charco con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. "Gracias a la maravillosa generosidad de Lázaro Cárdenas y al heroico cónsul de México en Francia, que expuso su vida para darnos la visa al paraíso, estoy hoy aquí", ha recordado la mujer, casi centenaria, bajo la atenta mirada del president de la Generalitat, Salvador Illa y del hijo del presidente mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Rosa Maria Durán, de 98 años y Creu de Sant Jordi; el doctor Pelai Vilar, de 92 años y ex presidente de la Academia Nacional de Medicina; e Isabel de Mateo Carner, bisnieta de Josep Carner, durante el acto de homenaje al exilio catalán en Ciudad de México. / CEDIDA

Desde la Casa del Risco, espacio decorado con un estilo barroco y declarado Monumento Histórico del Siglo XVII, también ha revindicado el papel de estos dos políticos el doctor Pelai Vilar, exiliado: "Es impagable la deuda que tenemos con estas personas, yo tengo dos corazones, soy muy rico". Su mirada se dirigía a Cárdenas Solórzano, que ha tomado la palabra también para honrar a la cultura "fusionada" que cultivó un exilio que, pese a las sombras, supuso también un "puente" de unión entre Catalunya y México, y que hoy se ha convertido riqueza de todos. La imagen de Illa y Cárdenas junto a decenas de familiares de exiliados, entre ellos bisnietas de Lluís Companys y la nieta de Josep Carner, es la mejor muestra de ello.

El entonces presidente mexicano no solo se negó a dar legitimidad a la dictadura, sino que trabajó activamente por reconocer el gobierno de la II República y también de la Generalitat. En 1954, en la emabajda méxicana, Josep Tarradellas fue nombrado president de un Govern republicano, cuyas instituciones sobrevivieron en el exilio por el papel que desempeñó México en su perserveración. "Es necesario renovar el agradecimiento de Catalunya a México, no debe ser solo un ejercicio nostálgico", ha declarado el president Illa, en la clausura del acto, que ha reinvindicado la necesidad de usar la "memoria democrática" para no repetir errores del pasado y para aprender de aquellos que acertaron. Por eso, ha reconocido la "solidad" del pueblo méxicano como ejemplo del papel que Catalunya desempeña hoy como tierra de acogida de quienes huyen de países que ven cohartadas sus libertades.

El president Salvador Illa visita la tumba de Jaume Nunó, compositor catalán y autor de la letra del himno nacional de México. / CEDIDAS

"La mejor forma de cerrar el pasado es cerrar heridas con verdad, justicia y reapración", ha espetado Illa, un compromiso que ha asegurado que su Govern desempeña en momentos, con la ley de memoria democrática, pendiente de aprobación en el Parlament de ejemplo. "En el mundo agresivo que algunos deben imponer, Catalinya y México deben dar ejemplo de la fraternidad, también entre Caalunya y latinoamérica", ha añadido el president, que antes del acto había visitado al tumba del compositor catalán Jaume Nuno, conocido en el país azteca por ser el compositor de la música de su himno naiconal, el año 1854.

"Sin México, sin la imprenta del país y las revistas fundadas aquí, la literatura y la lengua catalaan tendrían un vació históric difícil de recueprar", ha apostillado Illa. En unas horas, pondrá rumbo a Guadalajara para participar en la Feria Internacional del Libro, con Barcelona como invitada de honor, y con una colección de libros inspirados en la capital catalana que fueron posible, en parte, gracias a México.