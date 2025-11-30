Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corrupción

Los imputados de Acciona declaran en el Supremo por sus vínculos con Cerdán

Tres directivos de la compañía aparecen salpicados en el caso

El Supremo pone el foco en las adjudicaciones de Acciona y el papel de Cerdán tras enviar a prisión a Ábalos y Koldo

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en una imagen de archivo.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, en una imagen de archivo.

EL PERIÓDICO

Barcelona
Tras la libertad del exdirigente socialista Santos Cerdán y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, llega el turno de los investigados de Acciona, empresa señalada por los presuntos pagos del 2% en adjudicaciones a Servinabar, supuestamente vinculada a Cerdán.

Se trata del exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y de los altos cargos Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que reportaban directamente al primero y que han sido recientemente suspendidos por la compañía. Todos ellos comparecerán el próximo miércoles ante el instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Puente les citó tras el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dio lugar a los registros en oficinas de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla. Dicho informe "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

La UCO considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2% de cada adjudicación.

La relación entre ambas empresas surge en 2015 cuando el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Antxon Alonso, administrador de Servinabar, firmaron un "acuerdo de colaboración" para "explotar futuras oportunidades de negocio".

Cabe recordar que los agentes hallaron un contrato firmado entre Antxon Alonso y Cerdán por el que exdirigente socialista adquiría el 45% de las participaciones de la empresa, si bien este dijo al juez que esa operación no se llegó a completar y por tanto nunca tuvo validez, porque fue un contrato que nunca se elevó a público.

La UCO sospecha que Acciona y Servinabar podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, "en la ilícita consecución de adjudicaciones de obra pública". Y precisa que la relación entre estas empresas "estaría articulada personalmente" por Alonso, Cerdán y Pelegrini, todos ellos investigados en la causa, el último a raíz de este informe.

Los investigadores han detectado reuniones de Pelegrini con Antxón, en alguna de ellas con Cerdán presente, y apuntan que tomaban "medidas de seguridad como comunicarse mediante anotaciones manuscritas mostradas en la pantalla mediante videoconferencias". Además, la UCO añade que en esta operativa podrían haber participado Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel.

La compañía negó que realizara "pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial" y defendió que en sus relaciones comerciales con la empresa Servinabar, presuntamente vinculada con Santos Cerdán, "todos los pagos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas".

