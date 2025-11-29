Illa estrecha lazos culturales y económicos con México para aumentar la presencia de Catalunya en Latinoamérica

Después de haber cultivado ya el frente asiático con viajes a Japón, China y Corea del Sur, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viaja este sábado a México para tratar de aumentar la presencia de Catalunya en Latinoamérica y reforzar las relaciones institucionales. Por delante tiene seis días de agenda marcados por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con Barcelona como ciudad invitada de honor, y por encuentros de índole económica, además de citas para explicar su proyecto político en una intervención en el Senado mexicano y en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para el Govern, el protagonismo catalán en esta feria es una suerte de plataforma para estrechar el vínculo con un país que define como "estratégico" y "prioritario" en su acción internacional, ya que además de los lazos históricos compartidos se trata del principal socio comercial que tiene Catalunya en América Latina y uno de los destinos de exportaciones catalanas que más crece. En estos momentos, hay 21.616 catalanes que viven en México, donde la Generalitat tiene una delegación desde 2019, y 8.725 mexicanos residen en Catalunya.

Nuevas rutas comerciales

Con la vista puesta en abrir paso a una mayor presencia empresarial, aumentar las exportaciones y ganar nuevas rutas aéreas, el president mantendrá una batería de encuentros en el plano económico y tecnológico. Visitará el Centro de Análisi de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara, la Ciudad Creativa Digital de esta ciudad, mantendrá reuniones con cámaras de comercio, el Club Català de Negoci, el Consejo Mexicano de Negocios y el empresario Carlos Slim, considerado el hombre más rico del país y propietario de un conglomerado de compañías en el ámbito de la construcción, las infraestructuras, la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.

Cultura y memoria democrática

En la feria del libro, además de inaugurar el estand de Catalunya, el president se reunirá con editoriales catalanas, jóvenes artistas y mantendrá un encuentro con los escritores Eduardo Mendoza y Joan Manuel Serrat. Pero su viaje tendrá también una vertiente política y ligada a la memoria democrática. Tras la derrota republicana en 1939, miles de catalanes huyeron de la represión franquista y encontraron refugio en México, uno de los pocos países que les abrió las puertas. Por eso, los dos actos centrales del fin de semana estarán vinculados a ese exilio.

El sábado, Illa visitará el Orfeó Català de Mèxic, una entidad fundada en 1906 por la comunidad catalana emigrada y que, tras la Guerra Civil, se convirtió en un punto de acogida y preservación de la cultura catalana para los exiliados. El domingo, el president participará en un homenaje a los españoles que tuvieron que buscar cobijo en México tras el conflicto, en un acto al que se reunirá con familiares de aquellos exiliados.

Reforzar las relaciones institucionales

Con la intención de reforzar las relaciones institucionales y explicar también su proyecto para Catalunya, Illa intervendrá en el Senado mexicano y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desgranará su receta para una "prosperidad compartida", además de reunirse con el gobernador de Jalisco y con la jefa del gobierno de Ciudad de México. También mantendrá un encuentro con el embajador de la Unión Europea en este país.

Este será el gran último viaje del president este año, aunque fuentes del Executiu ya apuntan que la tónica de 2026 va a ser la misma: combinar viajes cortos por ciudades europeas con más desplazamientos transatlánticos para que Catalunya gane peso, tanto económico como político, más allá de sus fronteras. Illa está reordenando las relaciones internacionales de la Generalitat en plena guerra arancelaria de Estados Unidos y, por ahora, ya ha aprobado su 'Estrategia Asia 2025-2030'.